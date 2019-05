Bekrefter: Styrtrik sjeik i forhandlinger om å kjøpe Newcastle

Skal ha planer om å gjøre Tyneside-klubben til en Premier League-stormakt.

De siste dagene har det svirret rykter om at Premier League-klubben Newcastle er i ferd med å skifte eier og mandag kveld bekreftes det forhandlinger.

Det er en representant for den mulige kjøperen, Sheikh Khaled, som overfor lokalavisen Newcastle Chronicle bekrefter at det kan bli et oppkjøp.

Det skal være snakk om en avtale verdt 350 millioner pund, ifølge The Mirror.

- Vi kan bekrefte at representanter for hans høyhet, Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nayhan, er i samtaler med Mike Ashley og hans team om et oppkjøp av Newcastle United Football Club, heter det i uttalelsen til lokalavisen.

VIL KJØPE: Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nahyan. Foto: Bin Zayed Group

61 år gamle Sheikh Khaled er medlem av kongefamilien i Abu Dhabi og regnes som én av de mest suksessrike forretningsmennene i Gulf-statene. Han er i familie med Manchester City-eieren Sheikh Mansoor.

The Mirror skriver at den søkkrike sjeiken har planer om å bruke store penger på Newcastle og gjøre Tyneside-klubben til tittelutfordrere i Premier League.

Han skal også ønske å få i land en ny avtale med manager Rafael Benitez.

- Vi har kommet til enighet om betingelsene og jobber nå med å sluttføre avtalen ved nærmeste mulighet. Det er en ære å få bygge videre på denne klubbens historie og tradisjoner, heter det videre i uttalelsen publisert av Newcastle Chronicle.

Newcastle skal ha bekreftet at uttalelsen er ekte, men ikke ønsket å kommentere. Ifølge lokalavisen skal det imidlertid fortsatt være «en vei å gå», før det hele er i boks.

Den personlige formuen til Sheikh Khaled skal være ukjent, men de meldes at familien hans skal ha en formue på rundt 150 milliarder pund.

Sjeiken har tidligere blitt koblet med et oppkjøp av Liverpool - noe som ville vært tidenes største oppkjøp av en fotballklubb - men en slik avtale skal ha kollapset tidlig i oppkjøpsfasen. Liverpools eiere, FSG, har bekreftet at det var slike samtaler.

Newcastle-eier Mike Ashley kjøpte klubben i 2007, men har lenge vært en upopulær eier, på grunn av at han har investert lite penger inn i Tyneside-klubben.