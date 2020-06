Bekreftet: Aleesami degradert til nivå to

Haitam Aleesami og Ruben Gabrielsen rykker begge ned fra den franske toppdivisjonen i fotball. Det ble definitivt klart tirsdag.

Frankrikes fotballforbunds generalforsamling tok den endelige beslutningen. Aleesami (Amiens) og Gabrielsen (Toulouse) må dermed innstille seg på et liv på nivå to.

De to klubbene ble dømt til nedrykk da sesongen ble avsluttet hele ti serierunder før slutt i april.

Franske myndigheters virustiltak levnet ikke håp om å fullføre sesongen, og de to lagene som lå sist ble degradert.

Ligaen (LFP) og fotballforbundet ble oppfordret til å se på muligheten for å utvide Ligue 1 til 22 lag. Styret i LFP behandlet saken for vel en uke siden og gikk med 23 mot to stemmer inn for å fortsette med 20 lag. Avgjørelsen ble begrunnet med hensyn til spillernes helse, problemer med å få terminlista til å gå opp og allerede inngåtte TV-avtaler.

Før det slo også en rettsinstans fast at vedtaket om nedrykk var fattet på sviktende grunnlag.

Etter mange runder er nå saken lagt død. Det blir liga med 20 lag også kommende sesong, men uten Aleesami og Gabrielsen.

