Bekreftet: Alexis Sánchez er klar for Inter

Den chilenske stjernens marerittopphold i Manchester United er over.

Alexis Sánchez er ferdig i Manchester United, og har signert for den italienske stormakten Inter. Det bekrefter Manchester-klubben på sin Twitter-side. Han har i første omgang signert et lån ut 2019/2020-sesongen.

Det betyr at 30-åringen er gjenforent med Romelu Lukaku, som tidligere denne sommeren også forlot Ole Gunnar Solskjærs klubb til fordel for de sorte og blå.

Det har overhode ikke stemt for Sánchez etter at han tok turen til Manchester United i januar 2018. Den gangen forlot han Arsenal i en byttehandel som sendter Henrikh Mkhitaryan den andre veien.





Les mer: Virgil van Dijk ble årets spiller i Europa

Dyr i drift

Det har blitt rapportert i lang tid at Sánchez er spilleren som tjener aller best på Old Trafford, og tall fra Football Leaks kunne avdekke de vanvittige summene United betalte chileneren.

I løpet av sin tid i United har han slitt med dårlig form og skader, og stoppet på kun fem mål og ni målgivende på 45 kamper totalt for laget fra den røde siden av Manchester.

Hans tid i United har også blitt preget av en rapportert krangel med tidligere José Mourinho. I engelsk presse ble det hevdet at angriperen gjorde det tydelig at han ikke ønsket å spille under den portugisiske treneren.

Situasjonen endret seg ikke stort da Solskjær tok over, og han Sánchez har ikke fungert under kristiansunderen heller. Denne sesongen har han ikke spilt en eneste kamp for United grunnet en skade han pådro seg under Copa América.

Les mer:

Retur til Italia

Overgangen til Inter betyr en retur til italiensk fotball for Sánchez. Han spilte i Udinese mellom 2006 og 2011, der han var sitt lags absolutt beste spiller sammen med den legendariske angriperen Antonio di Natale.

Dette førte han videre til Barcelona der han ble seriemester sesongen 2012/2013. Han fikk også med seg et spansk cupmesterskap sesongen før, samt både supercupen i Europa og Klubb-VM.

Etter sin tid i Barcelona ble han hentet av daværende Arsenal-trener Arsene Wenger der han tok Premier League med storm. Han var katalysatoren i Arsenal-lagene som vant FA-cupen i 2015 og 2017.

Han er også tidenes mestscorende spiller for det chilenske landslaget, og sammen med stjerner som Arturo Vidal, Claudio Bravo og Gary Medel tok han Copa América-triumfen i 2015 og 2016.