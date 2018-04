Bekreftet at Voss-Tecklenburg overtar Tyskland i høst

Tysklands fotballforbund bekreftet torsdag at Martina Voss-Tecklenburg blir sjef for kvinnelandslaget i høst. 50-åringen har fått kontrakt til 2021.

Forrige uke ble det kjent at valget hadde falt på Voss-Tecklenburg, men først måtte det forhandles med det sveitsiske fotballforbundet som har henne under kontrakt.

Voss-Tecklenburg, som i sin tid var landslagsspiller for Tyskland (125 kamper, 27 mål og fire EM-titler), har hatt stor suksess med det sveitsiske laget og er i ferd med å føre det til VM-sluttspill. Den jobben skal hun fullføre før hun i høst overtar Tyskland.

Det betyr at Horst Hrubesch fortsetter sitt vikaroppdrag og prøver å kvalifisere Tyskland til VM-sluttspillet i Frankrike. Et hjemmetap mot Island i fjor høst gjør at det ikke er selvsagt at det blir gruppeseier.

Steffi Jones fikk i vinter sparken etter et mislykket EM-sluttspill (tap i kvartfinale), det nevnte tapet mot Island og flere andre skuffende prestasjoner. Hrubesch har siden vikariert i jobben.

– Martina Voss-Tecklenburg er en erfaren og høyt anerkjent trener. Jeg er overbevist om at hun med sin ekspertise og personlighet er den rette til å utvikle landslaget videre, sier Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel.

Voss-Tecklenburg får med seg Britta Carlson som assistent. Carlson har siden 2012 vært i trenerapparatet til Wolfsburg.

