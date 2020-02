Bekreftet: Barcelona henter danske

Barcelona bekrefter at klubben har hentet den danske fotballprofilen Martin Braithwaite som erstatter for skadde Ousmane Dembélé.

Barcelona bekrefter overgangen på sine nettsider.

Angrepsspilleren hentes fra La Liga-rival Leganés.

28-åringen har signert en kontrakt som strekker seg fram til 30. juni 2024.

Det spanske overgangsvinduet er i utgangspunktet stengt, men en særspansk regel åpner for at Barcelona kan hente inn en erstatter for langtidsskadde Dembele.

Ifølge den katalanske avisen Sport utløser Barcelona danskens utkjøpsklausul pålydende 18 millioner euro, tilsvarende rundt 180 millioner norske kroner.

Braithwaite har spilt for Leganés siden i januar i fjor. 13 mål og åtte målgivende pasninger på 48 kamper er fasiten. Tidligere denne sesongen scoret han mot både Barcelona og Real Madrid.

(©NTB)