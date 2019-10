Bekreftet: Brækhus møter Noelia Bustos i Monaco

Veteranen går inn til oppgjøret i Monaco mot argentinske Victoria Noelia Bustos som storfavoritt.

Som Nettavisen skrev tidligere denne måneden, er det 30 år gamle Bustos som blir Brækhus' neste motstander.

Onsdag ble oppgjøret bekreftet som en del av et storstevne i Monaco.

Bustos er av IBF-forbundet pekt ut som såkalt «mandatory opponent», som enkelt oversatt betyr at hun er en obligatorisk motstander for Brækhus.

- Jeg gleder meg veldig til kampen 30. november i Monte-Carlo, og å få være del av regionens rike historie hva angår store idrettsarrangement, sier Brækhus i den offisielle pressemeldingen.

- Jeg er sikker på at Victoria Bustos kommer til å gi meg tøff utfordring, men jeg har forberedt meg godt, og ser frem til å gi en god forestilling for mine fremmøtte supportere, og for de som ser på verden over.

Argentinske Bustos er tydelig på at hun øyner muligheten til å sjokkere boksedronningen fra Bergen.

- For meg så er dette en ny og stor utfordring å få kjempe om verdensmesterskapene mot mesteren Cecilia Brækhus. Det er en mulighet som fyller meg med glede, sier Bustos i pressemeldingen.

Argentineren har tidligere i karrieren møtt blant andre Erica Farias, en motstander Brækhus slo på poeng i hjembyen Bergen tidligere i karrieren. Farias slo for øvrig Bustos på poeng tilbake i 2016.

Bustos har 24 proffkamper på CV-en, hvorav 19 har endt med seier. Hun vant sist mot Enis Pacheco i hjemlandet Argentina i desember 2018.

30-åringen bokser i utgangspunktet i super lettvekt, og tapte tidligere i 2018 mot Katie Taylor på poeng. Taylor har lenge vært koblet til en kamp mot Brækhus, men nå kan det se ut som «The First Lady» får ganske så overkommelig motstand.

TAPTE: Bustos (til venstre) får muligheten mot Brækhus. Her fra tapet mot Katie Taylor i 2018. Foto: Frank Franklin Ii (AP)

Ligget lavt

Brækhus har på sin side ligget lavt i media de siste ukene. Hennes amerikanske pressekontakt Bernie Bahrmasel bedyret overfor Nettavisen nylig at det ikke var noe nytt å melde rundt ny kamp, men onsdag kom altså bekreftelsen på at «The First Lady» skal i ringen i det storslåtte Monte Carlo-kasinoet.

38-åringen har de siste månedene trent i USA, men har ikke vært i ringen siden hun slo Aleksandra Magdziak Lopes på poeng i Los Angeles i desember 2018.

Hun har i lang tid blitt koblet til gigantoppgjør mot både Claressa Shields, Cris Cyborg og Katie Taylor, men først må i så fall Bustos ryddes av veien.

Bergenseren har tidligere i år byttet trener, og trenes nå av veteranen Abel Sanchez etter at Johnathon Banks gikk over til å trene Gennady Golovkin på heltid.

Les også Lihaugs sjokkbeskjed: Tittelkampen avlyst

Les også Brækhus har byttet trener med Golovkin

Ubestridt mester

Den norske boksedronningen blir dermed en del av Matchroom Boxings stevne i Monte Carlo i slutten av desember.

Promotorselskapet annonserte, i samarbeid med Eddie Hearn, i september at de er stolte av å presentere «Monte-Carlo Boxing Showdown», som vil bli vist på Sky Sports i Storbritannia og på DAZN i USA 30. november.

Det er fortsatt uvisst hvilken norsk kanal som viser Brækhus' 36. proffkamp. Bergenseren har har 35 seire og null tap så langt i proffkarrieren, og har konkurrert utenlands etter å ha vært med på å oppheve proffboksingforbudet i Norge i 2016.

Etter å ha slått Anne Sophie Mathis (Oslo Spektrum), Klara Svensson (Oslo Spektrum), Erica Farias (Bergen) og Mikaela Laurén (Stokke), dro hun til USA for å skape seg et navn der.

Hun slo Kali Reis på poeng i Los Angeles i mai 2018, før hun gjentok bedriften mot Inna Sagaydakovskaya på et storstevne i Moskva senere samme år.

I desember 2018 tok hun sin tredje seier for året da hun forholdsvis kontrollert slo Magdziak Lopez i LA.