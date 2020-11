Bekreftet: Charlotte Kalla har fått påvist koronaviruset

Det svenske skiforbundet bekrefter det i en pressemelding onsdag.

Saken oppdateres

Tirsdag kom beskjeden om at den svenske langrennsstjernen var blitt syk og måtte isoleres, og nå bekrefter Det svenske skiforbundet at Kalla har fått påvist Covid-19.

- Jeg har milde symptomer, men min generelle tilstand er fin. Jeg er optimist og håper på rask bedring, sa Kalla tirsdag.

- Jeg er mye bedre i dag og er fortsatt optimistisk om å komme tilbake raskt, sier Kalla.

- Jeg har regelmessig kontakt med ”Pliggen” og jeg følger de protokollene som forbundet har laget for dette.

- Fokuset nå er at Charlotte skal bli frisk og at vi kommet til å følge forløpet dag for dag. Vi tar videre beslutninger om treninger og konkurranser utifra fakta og medisinske grunnlag, så her og nå ser vi bare med tiden, sier landslagslege Per ”Pliggen” Andersson.

Forbundet meldte tirsdag at de andre utøverne på landslaget ikke har vist noen symptomer på Covid-19. Det er også en stund siden Kalla sist hadde fysisk kontakt med noen av landslagskollegene.

