Bekreftet: Diogo Jota klar for Liverpool

Kun kort tid etter signeringen av Thiago Alcantara, er også Diogo Jota klar for Merseyside-klubben.

Det bekrefter Liverpool lørdag.

- Dette er et veldig spennende øyeblikk for meg og min familie. Det er et av de beste lagene i verden - det beste for øyeblikket siden de er verdensmestere. Om du ser på Premier League, er Liverpool alltid blant de største lagene i landet, så det var umulig å si nei, sier Jota til Liverpoolfc.com.

23-åringen overtar nummer 20 på Anfield, etter at Adam Lallana forsvant til Brighton tidligere i sommer.

Like etter at Liverpool hadde bekreftet signeringen av Thiago, sprakk nyheten om at Anfield-klubben også var svært nære en overgang for Diogo Jota.

Flere troverdige journalister meldte om at en overgang var nært forestående, i en overgang som skal være verdt 35 millioner pund.

Derfra gikk ting svært raskt, og ikke lenge etter kom bekreftelsen på at Jürgen Klopp henter portugiseren fra Wolverhampton.

Jota kom til Wolves på lån fra Atletico Madrid i 2017, før overgangen ble gjort permanent året etter.

23-åringen har vært en viktig spiller for Espirito Santo, og startet 34 kamper i Premier League forrige sesong.

Wolves-stjernen fikk også sin debut for Portugal forrige sesong, og står med fire landskamper.

Nå går han inn i et Liverpool-lag hvor konkurransen lengst fremme på banen er knalltøff.

- Han har fart, han kan kombinere, han forsvare og han kan presse. Det gjør oss mer uforutsigbare og gode alternativer for ulike systemet siden han kan spille i alle posisjoner på topp i 4-3.3. Om vi spiller med fire midtbanespillere, kan han også spille på begge kantene, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp om sin nysignering.