Bekreftet: Dorsin ny sportslig leder i Rosenborg

Rosenborg har funnet Stig Inge Bjørnebyes etterfølger. Det bekrefter klubben på en pressekonferanse tirsdag.

Den tidligere Rosenborg-spilleren Mikael Dorsin er ansatt i jobben som sportslig leder i Rosenborg. Bekreftelsen kom under en pressekonferanse på Brakka mandag ettermiddag.

Det ble mandag rapportert at svensken var på vei tilbake til klubben han spilte for i to ulike perioder.

Har savnet RBK



Dorsin ble presentert med daglig leder Tove Moe Dyrhaug og hovedtrener Eirik Horneland ved sin side.

- Jeg er glad for å komme tilbake til denne fantastiske klubben som jeg har savnet. Samtidig har det vært bra at jeg har fått en periode fra utsiden. Nå gleder jeg meg til å komme i gang og bidra med det jeg er god til. Jeg passer best til å jobbe med et lag som har høye mål, sa svensken på pressekonferansen.

Den tidligere forsvarsspilleren sier han nå skal sette seg med med trenere og klubben og diskutere hva den ønsker å oppnå framover. Han påpeker at det er viktig å gjøre ting sammen.

Svenske Dorsin har lang fartstid som spiller for Rosenborg. Han fikk med seg 402 kamper og scoret 31 mål for Rosenborg. Han var i klubben i to omganger i 2004-2007 og 2008-2016. I mellomtiden hadde han et kort opphold i rumenske Cluj, hvor han fikk med seg ett seriemesterskap.

Klubbelderen føler seg trygg på at Dorsin er et godt valg i rollen.

- Han er en «Rosenborger». Han har over 400 kamper, og det er bare fire år siden han var i garderoben her. Han har jobbet med spillerlogistikk. Så han har den profilen vi ønsker, sier daglig leder Dyrhaug Moe på på pressekonferansen.

Han tok fem serietitler med RBK og en kongepokal.

Ble spurt om RBK-kjenninger



Svensken fikk også med seg 16 A-landskamper for Sverige.

Den siste tiden har Dorsin jobbet som agent. Han er i tillegg utdannet jurist.

Han har en periode representert RBK-kjenninger som Ole Selnæs, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson. Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å hente dem tilbake, men poengeterer at han ikke lenger jobber med disse spillerne nå som han har takket ja til en ny jobb.

- Om de er sultne, vil hjem og det finnes plass, så ... svarer Dorsin på spørsmål om det er aktuelt å hente den nevnte trioen tilbake til Lerkendal.

Nyheten kommer en knapp måned etter at Bjørnebye valgte å gi se i jobben som sportslig leder i Rosenborg. 14.november kunngjorde han at han gir seg etter fem år i jobben.

Nå har altså Rosenborg ansatt Dorsin som Bjørnebyes etterfølger.

Forrige uke ble det klart at Rosenborg har sikret seg sin første forsterkning før neste sesong. Trønderne kjøpte nylig Kristoffer Zachariassen fra Sarpsborg.