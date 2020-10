Bekreftet: Edinson Cavani klar for Manchester United

Omtrent tre måneder etter Cavani forlot PSG, er han nå klar for Solskjærs menn.

Lørdag kveld kom de oppsiktsvekkende rapportene om at Edinson Cavani var i samtaler med Manchester United om en mulig overgang, og nå er det bekreftet. Uruguayaneren er United-spiller.

Det bekrefter Manchester United på sine plattformer mandag kveld.

Uruguayaneren har skrevet under en ettårskontrakt, med opsjon på ett ekstra år, og får ifølge rapportene klubbens ikoniske draktnummer 7 bak på drakta.

Cavani: - En ære

- Manchester United er en av de største klubbene i verden, så det er en stor ære å være her. Jeg har jobbet hardt den siste tiden og føler meg klar til å spille og representere denne utrolige klubben, sier Cavani.

- Jeg har spilt foran noen av verdens mest lidenskapelige supportere i løpet av karrieren og jeg veit at det vil bli det samme i Manchester. Jeg kan neste ikke vente med å oppleve atmosfæren på Old Trafford, når det er trygt for supporterne å returnere, forteller han videre.

Ole Gunnar Solskjær er utvilsomt en glad mann, og tror 33-åringen kan bidra på flere områder i klubben.

- Han vil gi oss energi, styrke, lederskap og sterk mentalitet til laget, og ikke minst; han vil bidra med mål. Han har hatt en utrolig karriere så langt, ved å vinne trofeer i nesten hver eneste klubb han har spilt for, og han har fortsatt så mye mer å bidra med på det høyeste nivået, sier Solskjær.

Stor PSG-karriere

33-åringen gjennomgikk legesjekken tidligere mandag.

Cavani forlot PSG 1. juli i år, etter å ha vært i den franske gigantklubben siden 2013. Der endte han opp på 200 scoringer på 301 kamper, ifølge Transfermarkt. I tillegg var han blant annet med å vinne Ligue 1 i seks av de sju sesongene han tilbrakte i klubben.

I sommer har uruguayaneren blitt linket til klubber som Benfica og Atletico Madrid, men der brøt samtalene om en mulig overgang gjennom.

United har fått en svak start på sesongen og søndag tapte storklubben hele 1-6 for Tottenham hjemme på Old Trafford. United har kun tre poeng etter tre kamper.