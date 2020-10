Bekreftet: Eirik Horneland klar for Brann

Eirik Horneland skal nå jobbe sammen med mannen han tok over jobben for i Rosenborg.

Brann bekrefter at Eirik Horneland blir ny assistent-trener i klubben på en pressekonferanse søndag.

Den tidligere Rosenborg-treneren skal nå jobbe sammen med Kåre Ingebrigtsen, mannen han overtok jobben som Rosenborg-sjef for i januar 2019.



– Jeg er glad for å ha signert her og for å jobbe med fotballmenn som Kåre Ingebrigtsen og Rune Soltvedt, sier Horneland på pressekonferansen.

NY JOBB: Eirik Horneland ble presentert som ny assistent-trener i Brann søndag. Foto: Marit Hommedal (NTB)

45-åringen har skrevet under på en kontrakt ut 2022-sesongen.

Mange har syntes det er overraskende at Horneland tar jobben som assistent-trener i Brann. De to trenerne har også i utgangspunktet forskjellig fotballfilosofi.

Horneland kommer også inn i Brann mens mannen han overtar assistent-trener-rollen fra, Robert Hauge, er i en betent sak med klubben. Hauge er fortsatt ansatt i Brann, mens klubben og Hauges representanter forhandler om en sluttpakke, skriver BA.

Eirik Horneland trente Haugesund fra 2016 til 2019. Januar 2019 overtok han som ny Rosenborg-trener og erstattet Kåre Ingebrigtsen. 26. juni 2020 trakk Horneland seg fra trener-jobben i Rosenborg etter svake resultater og negativ sportslig utvikling.

Branns trener Kåre Ingebrigtsen under eliteseriekampen i fotball mellom Mjøndalen og Brann på Consto Arena. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Kåre Ingebrigtsen ble ansatt som ny Brann-trener i starten av august, etter at Lars Arne Nilsen fikk sparken. Foreløpig har det ikke gått helt på skinner for Ingebrigtsen i Brann. Siden han tok over som Brann-trener har rødtrøyene bare vunnet én kamp.

Lørdag kveld tapte Brann 2-0 mot Mjøndalen, og bergenserne ligger nå på 11.plass på tabellen, med seks poeng ned nedrykksplass.