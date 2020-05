Bekreftet: Eliteserien kan starte opp 16. juni

Det ble klart på regjeringens pressekonferanse torsdag kveld.

Det var for andre torsdag på rad knyttet spenning til torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Spesielt fotballnæringen var lovet et svar på når elitefotballen kan gå i gang igjen etter koronaepidemiens utbrudd, og kulturminister Abid Raja har fått mye kritikk for sin håndtering av situasjonen.

Toppfotballen har lenge blitt holdt på pinebenken, og torsdag var nærmest blitt sett på som en D-dag med tanke på om det ville bli gitt grønt lys eller ikke for oppstart av blant annet Eliteserien.

Noen minutter etter klokken 18.00 kom endelig svaret. Da opplyste kulturministeren at organiserte treninger for elitefotballen kan startes opp umiddelbart.

- Kamper kan starte 16. juni i tråd med forslaget NFF har fremmet og som helsemyndighetene har godkjent, sa Raja.

Blant andre NTB og VG var ute lignende informasjon tidligere på ettermiddagen. Regjeringen tar sikte på at opptil 200 personer kan være til stede på samme kamparrangement i Eliteserien fra oppstartsdatoen i midten av juni.

For breddeidretten er bestemmelsene foreløpig ikke helt de samme. I den veiledende informasjon for gjenopptatt aktivitet innen idretten på breddenivå melder regjeringen følgende:

«Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte».

Inntil videre kan organiserte idretter øke antallet personer som kan oppholde seg samme sted til 20.

NÆRMER SEG: Brann og Rosenborg, her represnetert av Håkon Opdal (liggende), Ruben Kristiansen (til høyre) og Pål André Helland, kan forberede seg på å endelig kunne starte fotballsesongen. Foto: Jon Olav Nesvold (BILDBYRÅN)

- Målet er at vi kan åpne det meste som har vær stengt innen 15. juni, sa statsminister Erna Solberg tidligere på den samme pressekonferansen.

Avgjørelsen kommer dagen etter at Tysklands regjering ga tillatelse til at Bundesliga kan gjenoppta kampaktiviteten fra 15. mai.

NFF har utarbeidet koronaprotokoll

Det var ventet at Raja forrige torsdag ville komme med en avklaring rundt hva som skulle skje med toppfotballen i Norge, men den gang var det ikke noen endring rundt idrettskonkurranser hvor fysisk kontakt er nødvendig, og avgjørelsen ble utsatt til 7. mai.

Norges Fotballforbund, som håper å kunne åpne fotballsesongen 15. juni, presenterte mandag det de omtaler som «et foreløpig rammeverk» for gjennomføring av aktivitet.

Protokollen er utarbeidet for å sikre at eventuell aktivitet skal skje innenfor de strenge restriksjonene som gjelder.

Rammeverket tar blant annet for seg hvor mange personer som til sammen kan være til stede under en fotballkamp, et antall som er blitt satt til maks 200 personer.

Forbundet skriver også at spillere skal ankomme kamparena ferdig skiftet, og at man dusjer på nærliggende hotell fremfor å ha felles garderober. Samtidig oppfordres spillere til å feire scoringer individuelt fremfor sammen med lagkameratene i hensyn til mulig smitte.

Ap-Giske har vært kritisk

Både klubbledere og NFF har tidligere uttrykt bekymring som følge av inntektstapet i disse tider, og for Eliteserie-klubbene har det vært viktig å få fastsatt en dato for når de kan komme i gang med fotballen igjen.

- Det viktigste er å komme i gang. Det er ekstremt viktig for klubbene å få spille kamper, særlig med tanke på medieavtalen. Det som ligger der av begrensninger for hvordan vi kan bevege oss og slikt, det får vi bare ta med på kjøpet, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til NTB onsdag.

TALSMANN: Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Og torsdag fikk endelig Hansen og hans trenerkolleger en dato å forholde seg til. Det kommer etter at helse- og omsorgsminister Bent Høie flere ganger har poengtert at fotballen må stå i den samme køen som alle andre når samfunnet etter hvert blir åpnet mer og mer opp.

Både Raja og Bent Høie har den siste tiden måttet kritikk fra Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske, som mener fotballen bør få åpne innenfor de forsvarlige smittevernfaglige rammene.

- Det er 2,5 milliarder kroner i omsetning som står i fare for å bli borte. Det må være fornuftig at toppfotballen – hvis det er mulig innenfor smittevernfaglige hensyn – for lov å komme i gang, sa Giske på Politisk kvarter hos NRK tirsdag morgen.

Folkehelseinstituttet har tidligere gitt grønt lys for fotballens smittevernplan, men har samtidig vist til at det er regjeringen som beslutter om gjenåpning av samfunnets ulike sektorer.