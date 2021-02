Bekreftet: Erik Botheim klar for Bodø/Glimt

Spissen fortsetter karrieren hos de regjerende seriemesterne.

Mandag opplyste Rosenborg at Erik Botheim hadde blitt fristilt fra kontrakten hos RBK. Nå er 21-åringen klar for fjorårets suverene seriemester Bodø/Glimt.

Det bekrefter Bodø/Glimt på egne hjemmesider. Botheim har signert en kontrakt som strekker seg ut 2022-sesongen.

– Det føles helt vanvittig deilig. Jeg er veldig glad for at vi ble enige, så nå er det bare å begynne å jobbe hardt og lære meg hvordan Kjetil (Knutsen) vil at jeg skal spille, sier Botheim til Bodø/Glimts egne hjemmesider.

Kort tid etter at Botheim ble fristilt fra Rosenborg reiste han nordover til Bodø.

Onsdag var han på plass ute på Aspmyra og gjennomførte sin første trening med gultrøyene.

– Det var en helt annen intensitet enn hva jeg er vant med. Det stilles helt andre krav her. Så jeg har mye å lære meg, uttalte Botheim til Avisa Nordland.

Botheim har de siste sesongene spilt for Rosenborg, men var på utlån hos Stabæk i 2020. Han scoret ni mål på 34 kamper for RBK.

