Bekreftet: Fotball-EM utsettes

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) kom frem til at sommerens store mesterskap settes på vent frem til neste år, grunnet den pågående korona-krisen.

Det planlagte EM-sluttspillet sommeren 2020 utsettes til 2021. Der skal det europeiske fotballforbundet (UEFA) ha kommet frem til etter å blant annet ha møtt de 55 medlemslandene tirsdag.

Nå bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) at EM flyttes til sommeren 2021:

De skriver at mesterskapet vil bli spilt mellom 11. juni og 11. juli sommeren 2021. Dette er første gang siden mesterskapets oppstart at man har valgt å utsette grunnet en pågående verdenskrise. Det er blitt spilt EM hvert fjerde år siden 1960.

Det ble varslet før helgen at UEFA ønsket å avholde et møte for å finne en løsning på gjennomføringen av mesterskapet grunnet den pågående korona-pandemien som herjer på verdensbasis.

Etter først å ha avholdt et telefonmøte med foreningen for de europeiske klubbene, de europeiske ligaene og den internasjonale spillerforeningen (FIFPro) ble UEFA enige med de 55 medlemslandene om at mesterskapet nå skal flyttes til neste år.

Pan-europeisk

Ifølge spanske Cadena SER skal UEFAs møte ha åpnet med informasjonen om at man nå velger å flytte det europeiske mesterskapet ett år frem i tid, hvilket vil åpne for at man kan spille ferdig ligaer og kontinentale cuper (Champions League og Europa League)

Allerede har UEFA valgt å stoppe Champions League og Europa League som følge av den pågående krisen, og har nå også kommet frem til at sommerens store internasjonale turnering flyttes.

Det var planlagt at mesterskapet skulle sparkes i gang 12. juni på Stadio Olimpico i Roma, og at finalen skulle finne sted 12. juli på Wembley i den engelske hovedstaden.

For første i mesterskapets historie bestemte UEFA at mesterskapet skulle være pan-europeisk, altså at det skulle spilles over hele kontinentet, fremfor at man skulle ha én eller to vertsnasjoner, slik tradisjonen gjerne er.

Det er blitt bestemt at nasjoner som Aserbajdsjan, Nord-Makedonia og Israel alle skal være med å være vertskap. Også skandinaviske nasjoner som Danmark og Sverige har vært planlagt å holde kamper.

Kostbart

Det har tidligere blitt meldt at UEFA anser at det vil koste drøyt 275 millioner pund å flytte mesterskapet med et år, og skal ha bedt klubber og ligaer om å ta regningen som vil forekomme.

Mandag var Nettavisen i kontakt med generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, som da meldte at han trodde agendaen for tirsdagens møte kom til å være hvorvidt man skulle stoppe EM-sluttspillet.

Han sa den gang at NFF vil være for en utsettelse av mesterskapet, og at det mest logiske da ville være å sette den opp igjen sommeren 2021.