Bekreftet: Helland forlenger med RBK

Pål-André Helland har skrevet under en ny kontrakt med Rosenborg. Den nye avtalen strekker seg ut 2022.

Bekreftelsen kommer etter en lang tid med spekulasjoner rundt spillerens fremtid.

- Etter et turbulent fjorår har vi blitt mer enige med hverandre. Det er vel slik at hvis du har dame og er på byen og kikker deg litt rundt, så kan man bli litt fristet. Men det viktigste er at man sover i riktig seng, sier Helland til klubbens nettsted.

På et tidspunkt skal nordmannen vært svært ønsket av svenske Norrköping, men Rosenborg avslo kontant budet som tikket inn.

- Fristelsen kom av at jeg var litt usikker. Nå er jeg tryggere og da er Rosenborg en veldig fin plass for meg å være, sier RBK-profilen.

Nå ser Helland frem til en ny sesong hvor han innrømmer at Rosenborg har mye å revansjere.

- Jeg synes det ser mye bedre ut. Det er et bedre miljø i garderoben og treningene er på et veldig mye høyere nivå. I tillegg er jeg revansjesugen. Jeg kan ikke være bekjent av å spille så lite som jeg gjorde i fjor, og vi kan hvert fall ikke være bekjent av at klubben havnet på tredjeplass. Og det plager meg at Molde vant serien. Jeg store planer om å endre på, sier Helland.

Avslutningsvis takker Helland for alle tilbakemeldingene han har fått fra supportere, venner og familie som hele veien har ønsket han med videre i klubben.