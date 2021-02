Bekreftet: King klar for Everton

To timer på overtid av «Deadline day» kom bekreftelsen på at Joshua King er klar for Everton.

Everton bekrefter overgangen på Twitter. King har skrevet under på en kontrakt ut sesongen.

Nordmannen returnerer dermed til Premier League etter å ha spilt i Championship med Bournemouth det siste halvåret.

- Det er helt supert for han. Jeg føler at det er en veldig riktig klubb for han når det gjelder ambisjonene hans, tidspunktet det skjer, og det som har skjedd i Everton det siste året har vært veldig positivt. Alt i alt så tror jeg han gjør veldig rett i å velge Everton, om det sto om flere klubber. Det skal mye til å treffe bedre enn det for han nå, sier Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller til Nettavisen.

«Deadline day»-drama

The Athletic kunne mandag morgen avsløre at Southampton var i forhandlinger om å hente King. Den overgangen ble det imidlertid ikke noe av, grunnet King sitt høye lønnskrav, hevder flere engelske medier.

Senere mandag kveld seilet Fulham og Everton opp som aktuelle klubber til å hente nordmannen. Sky Sports meldte i løpet av kvelden at Bournemouth hadde godtatt bud fra begge klubber, og det var høyst usikkert hvor King kom til å ende opp helt inn på oppløpssiden av overgangsvinduets siste dag.

Like før klokken 24.00 meldte flere medier at King hadde bestemt seg for å gå til Everton. Overgangsvinduet i England stengte egentlig klokken 24.00, men Everton fikk innvilget en søknad om å kunne forhandle frem til senest klokken 02.00.

- Han har spilt i Premier League før, samtidig så er det ikke sånn at han har ekstreme forventninger på seg. Han kan gå litt under radaren og slå tilbake. Jeg tror det vil passe han veldig bra, mener Stamsø Møller.

- Nok av muligheter for spilletid

TV 2 sin fotballekspert tror det er store muligheter for at King får spilletid i Everton, til tross for at spissen Dominic Calwert-Lewin har storspilt denne sesongen.

- Ancelotti går ikke av veien for å spille med to spisser. Det har han gjort masse opp igjennom. Det er heller ikke sånn at Alex Iwobi har vist seg som en supersuksess, han er veldig opp og ned. Richarlison er bra, men han varierer en del. Bak de er det ikke veldig mye angrepsskyts. Det er nok av muligheter for spilletid tror jeg, sier Stamsø Møller.

Selv om Stamsø Møller tror King kommer til å få spilletid i Everton, er det knyttet spenning til hvordan formen til 29-åringen er etter en trøblete høstsesong for Bournemouth i Championship.

- Formen er på vei opp. Det virker veldig sånn. De få tingene jeg har sett av han i det siste så ser han mye piggere ut enn sist jeg så han ordentlig, og det var for Norge i høst. Da var det helt åpenbart at han var nedenfor også, sier Stamsø Møller og fortsetter:

- Jeg tror de siste månedene har vært bra for han, jeg tror det har vært greit for han å få den perioden i en liga som ikke har så mye oppmerksomhet og press. Jeg tror han har brukt den siste tiden på å komme seg i form, og han har enda mer å gå på.

- Har fem år til med toppfotball

- Flere har vært kritiske til King og ment at han har sine beste sesonger bak seg. Har han fortsatt det som skal til for å lykkes i Premier League?

- Han har fortsatt det som skal til for å lykkes i Premier League. Alderen er jo grei den, han har ikke fylt 30 ennå. Han bør ha fem gode år igjen på fotballbanen. Han tar veldig godt vare på kroppen sin, er dønn seriøs, har gode holdninger. Jeg er helt sikker på at den kroppen der tåler fem år til med skikkelig toppfotball, sier Stamsø Møller.

Den norske landslagsspissen har i tidligere sesonger imponert i Premier League for Bournemouth. I løpet av fem sesonger i den engelske toppdivisjonen spilte King 161 kamper for «The Cherries» og scoret 48 mål.

Everton har til tider imponert stort i årets sesong, og ligger for øyeblikket på 8. plass på Premier League-tabellen. Neste kamp for Everton er borte mot Leeds onsdag klokken 20.30.

