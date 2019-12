Bekreftet: Kristiansund-trener Joakim Klæboe slutter i klubben

KBK-assistenten gir seg etter tre år med pendling til Nordmøre.

Assistentrener Jokim Klæboe (44) takker for seg i Kristiansund etter tre år i teamet rundt hovedtrener Christian Michelsen.

Det bekrefter Kristiansund BK i en pressemelding mandag ettermiddag. Tidens Krav omtalte saken først mandag.

Harstadværingen Klæboe har de tre siste sesongene pendlet mellom jobben i Kristiansund og familien som er bosatt i Askim. Assistentreneren blir ikke med videre i 2020, og avgjørelsen er tatt etter 44-åringens eget ønske.

«Tre år med pendling er selvsagt krevende, og KBK har full forståelse for at Klæboe nå ønsker å vende snuten hjemover for å få mer tid sammen med sin familie», skriver klubben i pressemeldingen.

- En viktig bidragsyter



Kristiansund fullførte 2019-sesongen på en god sjetteplass i Eliteserien. I Klæboes første år som Michelsens assistent endte nordmøringene på sjuendeplass, mens de endte som nummer fem i 2018.

Samarbeidet mellom Klæboe og KBK begynte etter opprykket fra nest høyeste nivå i 2016, og klubben har stabilsert seg på øvre halvdel i Eliteserien i samme periode.

- Joakim kom til oss før sesongen 2017, og vi skjønte raskt at vi hadde truffet blink med ansettelsen. Klæboe har tilført klubben mer profesjonalitet, solid fotballkunnskap, og har vært en viktig bidragsyter i det fantastiske teamet vi har rundt KBKs A-lag, påpeker daglig leder Kjetil Thorsen i Kristiansund Ballklubb.

Solid erfaring



Klæboe har tidligere jobbet som talentspeider for tyske Bayer Leverkusen og har også hatt ulike trenerjobber i Moss og Sarpsborg 08.

Nå går han trolig tilbake til en trenerjobb hos Wang Toppidrett, i tillegg til at han skal trene laget til yngstesønnen på 13 år i Askim. Det er også sannsynlig at 44-åringen kombinerer dette med en trenerstilling et annet sted.

Til Tidens Krav sier Klæboe at han er i dialog med klubber i østlandsområdet, men han ønsker ikke å spesifisere hvilke klubber det dreier seg om. KBKs avtroppende assistent bekrefter dog at det handler om klubber på et lavere nivå enn Eliteserien.