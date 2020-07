Bekreftet: Manchester City vant frem i ankesaken

Nå er ankesaken til Manchester City ferdigbehandlet.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) utestengte i februar Manchester City fra europacupene (Champions League og Europaligaen) de neste to sesongene på bakgrunn av brudd på regelverket for økonomisk fair play (FFP).

Bekreftet: City frifunnet

Klubben ble da også ilagt en bot på cirka 320 millioner kroner. Den er nå redusert til ti millioner euro, eller ca 100 millioner kroner.

Årsaken var at Manchester City skal ha overrapportert sponsorinntekter for å skjule regelstridige tilskudd fra klubbens pengesterke eiere. Manchester-klubben anket avgjørelsen inn til Idrettens voldgiftsrett, som behandlet saken over tre dager i juni.

Nå er dommen klar: Manchester City får deltatt i Champions League de neste sesongene.

Dette blir altså mer eller mindre som en fullstendig seier for Manchester City.

- Dette er slutten på Financial Fair Play som vi kjenner det, skriver anerkjente Kristof Terreur.

I en pressemelding skriver Manchester City at de er veldig fornøyde med resultatet av anken, og at det heller ikke var overraskende med bevisbyrden de hadde lagt frem.

- Åpenbart en stor seier for Manchester City. Det rettferdiggjør Guardiolas selvsikkerhet den esiste tiden. For UEFA og FFP er dette et enormt skritt i feil retning, skriver BBCs, Simon Stone, på Twitter.

Guardiola var skråsikker

City-manageren var nemlig ikke redd for at beslutningen skal gå imot de lyseblå.

– Jeg er så selvsikker fordi jeg så argumentene til klubben. Neste år vil vi være der (i mesterligaen), sier Guardiola før møtet mot Brighton lørdag, meldte Daily Mail like før helgen.

Manglende samarbeidsvilje under etterforskningen bidro også til den strenge straffen. Etterforskning ble innledet i 2018 på bakgrunn av lekkede dokumenter i datalekkasjen som er kjent under navnet Football Leaks.

I CAS har de tre dommerne Rui Botica Santos (Portugal), Ulrich Haas (Tyskland) og Andrew McDougall (Frankrike) behandlet saken.

Manchester City-ledelsen har hele tiden avvist anklagene som har vært rettet mot dem. Så sent som i helgen ga manager Pep Guardiola uttrykk for at han hadde tiltro til at CAS ville omgjøre straffen.

- Det er vanskelig å se hvordan UEFAs FFP-regler kan overleve dette. Kan egentlig UEFA i det hele tatt overleve konsekvensene av dette?, spør Gary Lineker sitt Twitter-publikum.

Store konsekvenser

Manchester City har vunnet ikke mindre enn 11 trofeer siden klubbens nåværende og pengesterke eiere fra Abu Dhabi overtok kontrollen. En seier i mesterligaen mangler imidlertid i premiesamlingen.

I forkant av at voldgiftsrettens kjennelse ble kjent mandag, ble det pekt på at to års utelukkelse fra mesterligaen ville medføre betydelige inntektstap og mulig spillerflukt.

KAN PUSTE LETTET UT: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, eier av Abu Dhabi United Group, er nok fornøyd med dagens kjennelse. Foto: Andrew Yates (AFP)

Manchester City bokførte 93 millioner euro, rundt en milliard kroner, i premiepenger og TV-inntekter fra champions league forrige sesong. I tillegg kommer billettinntekter og sponsorpenger.

Eksperter har også pekt på at CAS-dommen i stor grad vil påvirke legitimiteten og framtiden til fotballens økonomiske fair play-regelverk. I så måte ligger det stor grad av prestisje i saken for Uefa.

Mandagens dom kan ankes til sveitsisk Høyesterett, men saken vil bli behandlet der kun dersom CAS har gjort en betydelig feil.