Bekreftet: Manchester United forlenger lånet av Ighalo

Odion Ighalo blir fortsatt å se i Premier League fremover.

Forrige uke kunne Nettavisen melde at Manchester United var i ferd med å bli enige om en forlenget låneavtale med Ighalo, og mandag ettermiddag bekrefter klubben selv at en avtale er i boks.

United er nå enige med Shanghai Shenhua og den nigerianske spissen om at han blir værende på Old Trafford frem til 31 januar 2021.

Det bekrefter de røde djevlene på sine hjemmesider.

Manchester United hentet Ighalo til Premier League i januar i år, og nigerianeren skulle i utgangspunktet være hos klubben ut denne sesongen, men koronaviruset har ført til at Premier League ble stoppet opp.

Det var dermed lenge en fare for at Ighalo ville gå glipp av de siste ni seriekampene for Manchester United, men nå blir altså spissen tilgjengelig for spill for Ole Gunnar Solskjær.

Det er gode nyheter for United dersom nigerianeren fortsetter der han slapp.

Ighalo imponerte nemlig stort i United-trøya i løpet av de får kampene han fikk for klubben før koronaviruset satte en midlertidig stopper for fotballen på balløya.

På åtte kamper scoret Ighalo fire mål og hadde flere fine prestasjoner.

Premier League skal etter planen starte opp igjen 17. juni, og Manchester United møter Tottenham i deres første kamp etter koronapausen.