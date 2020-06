Bekreftet: Mørk vender hjem

Den norske håndballstjernen Nora Mørk forlater CSM Bucuresti.

Det er den rumenske klubben som selv skriver på egen hjemmeside at partene er enige om å terminere kontrakten allerede etter ett år.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

I en pressemelding forteller Mørk at det skyldes alvorlig sykdom i familien.

Den norske håndballfamilien forklarer at hun vil flytte hjem til Norge i nærmeste fremtid for å være med familien i en vanskelig periode.

- Både treneren min og ledelsen i CSM Bucuresti har vist stor forståelse for min situasjon. Jeg er dypt takknemlig for måten de har håndtert det på. Jeg ønsker alle på laget lykke til videre, sier Mørk.

TV 2 melder at at det trolig er Vipers Kristiansand som ligger best an til å signere Mørk når hun nå returnerer til fedrelandet.

Mørk spilte for Larvik sist hun var i Norge, men dro videre til ungarske Gyori i 2016. I fjor signerte hun for nevnte CSM Bucuresti, men oppholdet har vært preget av skader.

Den norske håndballstjernen hadde ett år igjen av sin avtale med den rumenske klubben før de nå bestemte seg for å terminere kontrakten.