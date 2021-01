Bekreftet: Ny Fulham-kamp utsatt etter nye smittetilfeller

Etter flere nye smittetilfeller i Fulham har deres kamp mot Burnley søndag blitt utsatt. Det bekrefter Premier League lørdag ettermiddag.

Avisen The Athletic som også var først ute med nyheten om at Fulhams forrige ligakamp mot Tottenham ble utsatt, meldte tidligere lørdag at Fulhams kamp mot Burnley ikke skal spilles søndag.

Det bekrefter Premier League nå på sitt nettsted.

Bakgrunnen for utsettelsen er at enda flere i Fulham har testet positivt for koronaviruset, i tillegg til de som testet positivt tidligere i uka. Fulham skal deretter ha spurt om å få kampen utsatt og fått ønsket innvilget.

Spillerne skulle trene sammen lørdag før avreise til Burnley på ettermiddagen, men de skal ha fått beskjed om å ikke møte opp.

