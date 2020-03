Bekreftet: Ny utsettelse av Premier League

Premier League bekrefter selv at de fortsatt har som mål å fullføre sesongen, men bekrefter også at ligaspillet utsettes ytterligere med flere uker.

Ledelsen i Premier League og representanter for de 20 klubbene i ligaen hadde tirsdag morgen en videokonferanse der det ble diskutert hva som skal skje videre.

Premier League var i utgangspunktet stoppet fram til 4. april som en følge av koronakrisen som har rammet store deler av verden, men nå bekreftes det at ligaen tidligst starter igjen 30. april.

Det kommer frem i en pressemelding.

FA fjerner tidsfrist



Klubbene står nå sammen i å finne en måte å kunne fullføre sesongen så fort det er trygt å gjøre det.

I utgangspunktet er reglene til Det engelske fotballforbundet (FA) slik at ligaen må fullføres innen 1. juni, men styret i FA er nå enige om å fjerne denne tidsfristen for 2019/20-sesongen, opplyser Premier League.

UEFA har bedt om at de store ligaene skal være ferdigspilt innen 30. juni, men det er Premier League selv som har siste ord.

Det hevdes imidlertid at mange av klubbene i den engelske toppdivisjonen også ønsker at kampene er ferdigspilt innen slutten av juni, om det er mulig.

Avisen The Sun meldte tidligere denne uken om hva som kan bli en mulig løsning for å få fullført sesongen. Forslaget skulle ifølge avisen bli presentert for alle de 20 klubbene på torsdagens møte, slik at de kunne ta stilling til det.

Liverpool leder

Forslaget går ut på at alle kampene skal bli sendt på TV. Kampene foreslås spilt på to eller tre baner og høyst sannsynlig i Midlands på forskjellige tider.

Banene skal også kunne benyttes for mer enn en kamp per dag, og klubbene skal etter planen spille hver tredje dag. Ved å bruke et begrenset antall stadioner vil det kunne holde antallet medisinsk personell og politimannskaper som behøves nede.

Per nå er det Liverpool som topper tabellen i Premier League, 25 poeng foran Manchester City. De røde trenger kun to seirer for å sikre seg tittelen.

Det er likevel mye annet som også skal gjøres opp. Verken kampen om europacupplasser eller nedrykk er avgjort i Premier League.

