Bekreftet: Østberg friskmeldt til Tour de Ski

Mandag ettermiddag kom gladnyheten om at Ingvild Flugstad Østberg blir friskmeldt til Tour de Ski og er med i den norske troppen.

Forrige sesongs vinner av Tour de Ski har tidligere hatt startnekt i verdenscupen ettersom hun ikke oppfylte kravene til Norges skiforbunds helseattest. Nå er Østberg endelig friskmeldt og med i Tour de Ski-troppen.

Det ble klart da kvinne- og herretroppen til Tour de Ski ble offentliggjort mandag ettermiddag. Østberg oppfyller helsekravene og får dermed sjansen til å forsvare seieren fra Tour de Ski forrige sesong.

– Ut ifra en totalvurdering så er det helsemessig forsvarlig at Ingvild starter i Tour de Ski, og det vil bli gjort vurderinger underveis, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Skiforbundet langrenn i en pressemelding.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake på startstreken og sammen med gjengen på tur. Det blir selvfølgelig spennende å se hvordan det blir og konkurrere igjen. Kanskje trenger jeg noen renn for å komme i gang og kjenne på hvordan dette fungerer, så får resultatene bli det de blir. Det viktigste nå blir å kjenne på gleden av og være på start igjen, og deretter ta det steg for steg, sier Østberg selv.

Med i kvinnetroppen får hun også med seg blant andre Therese Johaug, som sto over touren forrige vinter for å forberede seg til VM i Seefeld.

I herretroppen var det ingen store overraskelser. Johannes Høsflot Klæbo er med for annen gang og vil forsøke å forsvare tour-tittelen fra forrige sesong, etter oppkjøring hjemme i Trøndelag.

Troppen:

Kvinner : Therese Johaug (IL Nansen), Heidi Weng (IL BUL), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum IL), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik Skiklubb), Ragnhild Haga (Åsen IL), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (IL Heming), Lotta Udnes Weng (Nes Ski), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Kari Øyre Slind (Oppdal IL), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo IL, Team Veidekke Midt-Norge)

Menn : Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Erik Valnes (Bardufoss og omegn IF), Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Didrik Tønseth (Byåsen IL), Pål Golberg (Gol IL), Sjur Røthe (Voss IL), Hans Christer Holund (Lyn Ski), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger IF), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer Skiklub, Team Veidekke Innlandet).