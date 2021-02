Bekreftet: Ozan Kabak klar for Liverpool

Liverpool forsterker på midtstopperplass.

Med den faste midtstopperduoen Virgil van Dijk og Joe Gomez ute med skader, har det ligget i kortene at den regjerende engelske ligamesteren har sett seg om etter forsterkninger på stopperplass.

I 3-1-seieren over West Ham på søndag måtte Liverpool også klare seg uten Fabinho, som store deler av sesongen har vikariert på stopperplass.

Også Joel Matip måtte holde seg på sidelinjen det oppgjøret, og sent mandag bekrefter Liverpool at kameruneren er ute resten av sesongen med en skade i ankelen.

Merseyside-klubben bekrefter imidlertid at de på deadline day har hentet sin andre midtstopper for dagen i Ozan Kabak (20), som nå har signert en låneavtale med rødtrøyene. Det skjer like etter at også Ben Davies ble bekreftet klar.

Kabak vil ikle seg draktnummer 19.

- Han er virkelig et stort, stort talent og vi ser frem til å jobbe med ham, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp om tyrkeren.

Låneavtale

Ifølge flere engelske medier skal det være snakk om en låneavtale med opsjon på kjøp.

Kabak kommer fra den tyske Bundesliga-klubben Schalke 04, som han har vært en del av siden sommeren 2019. Denne sesongen har midtstopperen spilt 14 kamper for laget som ligger på bunnen av tabellen i den tyske toppdivisjonen.

I tillegg til Schalke har Kabak også spilt i Stuttgart og Galatasaray.

- Det sjokkerte meg

En som innrømmer at han ble «sjokkert» da han hørte om Liverpools interesse for Kabak er Sky Sports-ekspert Paul Merson.

- Fyren i Schalke (Kabak), jeg kan helt ærlig ikke tro hvor heldig han er, sier Merson til Sky Sports, ifølge Liverpool Echo.

Og fortsetter:

- Hvis du er agenten hans burde du blitt utnevnt til ridder. Har har reist til mesterne, og de (Schalke) har vunnet én kamp denne sesongen. De sliter nederst på tabellen.

Merson klarer ikke helt å forstå hvorfor Liverpool velger å signere 20-åringen.

- Skal jeg være helt ærlig så skjønner jeg det ikke. Det sjokkerte meg, det gjorde virkelig det, sier han.

