Bekreftet: Pochettino tar over PSG

Den argentinske manageren blir Thomas Tuchels erstatter.

Det bekrefter PSG på egne hjemmesider.

Thomas Tuchel fikk sparken som PSG-trener tirsdag, etter at ryktene om hans avskjed begynte å svirre på julaften.

- Jeg er ekstremt glad og beæret over å bli PSGs nye trener. Jeg ønsker å takke sjefene for klubben for tilliten de har vist meg. Som alle vet har klubben alltid hatt en spesiell plass i hjertet mitt, sier argentineren til klubbens hjemmesider.

Nå er det Mauricio Pochettino som tar over jobben til tyskeren. Den tidligere Tottenham-manageren har vært klubbløs siden han fikk sparken i Spurs i november 2019.

Argentinerens navn dukket raskt opp som en potensiell erstatter for Tuchel. Pochettino har bygd seg opp et respektert navn etter fem år som manager i Tottenham.

Under tiden i Tottenham ledet han blant annet klubben til Champions League-finale i 2018/19-sesongen og andreplass i Premier League 2013/14-sesongen.

Pochettino har vært koblet til flere storklubber det siste året, som blant annet Barcelona, Real Madrid og Manchester United.

Før han trente London-klubben var han trener for Southampton og Espanyol.

Argentineren spilte for PSG i tre sesonger på starten av 2000-tallet under hans spillerkarriere.

Pochettino tar over et PSG-lag som ligger som nummer tre på tabellen i Ligue 1, ett poeng bak serieleder Lyon. Den franske storklubben er klar for åttedelsfinale i Champions League, hvor de møter Barcelona.

