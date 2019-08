Bekreftet: Romelu Lukaku er klar for Inter

Spissen forlater Manchester United etter at han skal ha havnet i unåde hos Ole Gunnar Solskjær.

Det ble klart etter en lang sommer med spekulasjoner om den belgiske spissen fremtid.

United-manager Solskjær skal ha beordret spissen til å trene med reservelaget de siste dagene fordi han ikke likte måten Lukaku forsøkte å presse frem en overgang på.

Nå venter et nytt eventyr i Italia og Serie A, hvor han nå skal spille under Antonio Conte i Internazionale. Conte forsøkte å signere Lukaku allerede i 2016, da Lukaku noe overraskende endte i United.

Nå har han dog fått tak i overgangsmålet sitt, og Lukaku skal ha signert en kontrakt som holder han på San Siro de neste fem sesongene.

Prislappen på Lukaku har vært det største hinderet for en avtale mellom klubbene, og United skal ha takket nei til flere forslag fra Serie A-klubben. Til slutt skal de to klubbene ha blitt enige om en overgangssum som skal ligge opp mot 80 millioner euro.

Ifølge overgangsguruen Gianluca di Marzio skal Manchester United få 65 millioner euro nå, samt potensielle 13 ekstra millioner i bonuser.

Enigheten mellom klubbene kom ikke lenge etter at det ble kjent at Juventus også hadde kastet seg inn i kampen om kraftspissen.

Det er en overgang som er ventet å vekke blandede følelser hos United-supporterne.

STOR: Romelu Lukaku stilnet publikumet på Parc des Princes forrige sesong. Foto: Franck Fife (AFP)

Lukaku har mottatt mye kritikk for sin tid på Old Trafford, til tross for at belgieren, som faktisk er landslagets mestscorende spiller gjennom tidene, har notert seg for et godkjent antall mål på sine to sesonger i United.

42 mål i alle turneringer de to siste sesongene er fasiten. I tillegg til dette vil antageligvis United-supporterne huske Lukakus innsats mot Paris Saint-Germain i Champions League som et av hans største øyeblikk i klubben.

Spesielt i Lukakus første sesong stemte det best, men under Solskjær i Lukakus andre sesong på Old Trafford ble det stadig tydeligere at belgieren ikke ville være det naturlige førstevalget på topp.

Det sammensvarte med at Lukaku samtidig for alvor begynte å flørte med Serie A. Lukaku uttalte seg offentlig ved flere anledninger om sitt ønske om å spille i Italia på et tidspunkt i karrieren, og det får han nå altså muligheten til.