Bekreftet: Sigvaldi Gudjonsson klar for Kielce

Overgangen ble offentliggjort torsdag.

Som Nettavisen skrev tirsdag så har Elverum-stjernen Sigvaldi Gudjonsson skrevet under for en europeisk storklubb fra og med neste sesong.

Torsdag ble det bekreftet at polske PGE Vive Kielce har sikret seg 25-åringen. Klubben ble nummer fire i Champions Leauge sist sesong og vant turneringen tilbake i 2016.

Full oversikt: Her ser du Elverums kamper i Rema 1000-ligaen

Ettårskontrakt fra 2020

Kielce bekrefter på sine nettsider torsdag kveld at islendingen har signert en ettårskontrakt som starter sommeren 2020. Klubben legger imidlertid ikke skjul på at de håper å forlenge den avtalen ytterligere om samarbeidet blir bra for begge parter.

Daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen, bekreftet til Nettavisen tirsdag at Gudjonsson ikke ble å finne i den norske eliteserieklubben neste sesong.

Ifølge Nettavisens opplysninger skulle ikke 25-åringen offentliggjøre klubbvalget før i januar, men de siste dagene har det vært mye skriverier om framtiden hans både i norske, islandske og polske medier. Nå er klubbvalget altså bekreftet.

- Vi er veldig glad for å ha signert en avtale med den islandske vingen. Vi har store forhåpninger til dette samarbeidet, sier Kielce-president Bertus Servaas.

Til islandske Morgunbladid sa Gudjonsson så sent som onsdag at han ikke hadde bestemt seg for om han skulle gå ut med noe før eller etter EM i januar.

Kielce bekrefter samtidig at den slovenske stjernen Blaz Janc forlater dem.

Stjerne i Norge

Gudjonsson kom til Elverum før 2018/19-sesongen og vartet opp med 79 ligamål på 20 kamper i sin første sesong i norsk håndball. Den sesongen gjorde han også 58 mål i sluttspillet og 20 mål i cupen for den norske toppklubben.

Les også: Nettavisens tabelltips: Slik ender Rema 1000-ligaen for menn

Denne sesongen har han så langt scoret 32 mål på sju kamper i eliteserien, mens det har blitt 26 mål på fire kamper i cupen. Han har også vært en sentral spiller for Elverum i Champions League, der klubben har levert hederlig innsats i høst. Senest sist helg ble det et imponerende ettmålstap hjemme mot storlaget Pick Szeged.

Gudjonsson har nettet 86 mål for Elverum i Champions League totalt siden 2018.

Les også: Nettavisens tabelltips: Slik ender Rema 1000-ligaen for menn

Islendingen spilte i danske Aarhus før han kom til Elverum. Han har også spilt for Vejle i Danmark og BV i hjemlandet. Han har også flere landskamper for Island.

P.S. Torsdag ble det også klart at Børge Lund, nåværende assistent for Christian Berge på landslaget, tar over som hovedtrener i Elverum fra og med neste sesong.