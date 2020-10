Bekreftet: Slik starter Norge mot Romania

Lars Lagerbäcks startellever til Nations League-kampen er klar.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Drømmen om et EM-sluttspill ble knust etter det skuffende tapet mot Serbia, men nå er fokuset på veien til VM i Qatar.

Og landslagssjef Lagerbäck tror på rask bedring.

- Jeg er ganske sikker på at vi vil få se et lag som kommer til å fungere mye bedre. Vi kommer naturligvis også til å møte et mindre bra lag i Romania i forhold til Serbia, sa Lagerbäck på pressekonferansen lørdag.

Søndag klokken 18 spiller Norge Nations League-kamp mot Romania på Ullevaal og det er nå bekreftet hvem Lagerbäck har tatt ut til å starte kampen for Norge.

Landslagssjefen gjør flere endringer på laget fra Serbia-kampen.

Disse spillerne starter for Norge (4-4-2): Rune Jarstein, Birger Meling, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Omar Elabdellaoui, Moi Elyounoussi, Mathias Normann, Sander Berge, Martin Ødegaard, Aleksander Sørloth, Erling Braut Haaland.

