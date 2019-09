Bekreftet: Slik starter Norge mot Sverige

Lars Lagerbäck gjør som ventet flere endringer fra kampen mot Malta.

STOCKHOLM (Nettavisen): Norges 11 utvalgte er bekreftet, og disse får tillit av landslagssjefen i den meget viktige kampen mot Sverige søndag kveld:

Norge (4-4-2/4-5-1): Rune Jarstein - Omar Elabdellaoui, Tore Reginiussen, Håvard Nordtveit, Haitam Alesaami - Markus Henriksen, Ole Selnæs, Sander Berge, Stefan Johansen - Martin Ødegaard, Joshua King.

Dermed er Even Hovland og Erling Braut Haaland ute av laget som slo Malta i forrige kamp.

Lagerbäck overrasker med å kjøre Markus Henriksen inn på laget i stedet for den ventede Tarik Elyounoussi. Henriksen har ikke spilt kamp siden 10. juni mot Færøyene.

Endringen på laget kan bety at Martin Ødegaard blir å finne i en mer fremskutt rolle.

I tillegg overtar altså Tore Reginiussen plassen til Even Hovland, til tross for at sistnevnte var delaktig i to mål sist.

Oppgjøret i Stockholm søndag kveld er særdeles viktig og vil i stor grad avgjøre Norges håp om direkte EM-billett.

Med seier er vi med for fullt, med tap er det bare å rette snuta mot Nations League-playoff i mars.

Sverige stiller slik mot Norge:

4-4-2: Robin Olsen - Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Victor Nilsson-Lindelöf, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison.

Kampen sendes på TV 2, men kan også følges i Nettavisens livesenter om du ikke har tilgang på TV.