Bekreftet: UFC-drømmen brast igjen for Kenneth Bergh

Det norske håpet skal ikke ha fått godkjent vektkontroll.

Denne uka lå det endelig an til at den norske MMA-utøveren Kenneth Bergh (31) skulle få sjansen i UFC, verdens største og gjeveste forbund i idretten.

Nå er kampen avlyst, ifølge UFCs nettsider. Årsaken skal være at Bergh har problemer med vekten, og at det ikke blir ansett som medisinsk forsvarlig å la ham konkurrere.

Svenske MMA-nytt skriver at Bergh ikke engang møtte opp til innveiing.

Oslogutten ble nylig plukket ut til å gå kamp mot Jorge González fra Mexico under UFC Fight Island-stevnet i Abu Dhabi natt til torsdag.

Tirsdag morgen begynte det imidlertid å sirkulere rykter om at Frontline Academy-utøverens kamp er fjernet fra programmet.

I en kort uttalelse fra på UFCs spanskspråklige nettsider oppgis det nå at Berghs etterlengtede debutkamp i organisjasjonen er avlyst.

«På grunn av problemer under vektkontroll er lett tungvekteren Kenneth Bergh blitt ansett som medisinsk uegnet til å konkurrere, og kampen hans mot Jorge González er avlyst.»

På UFCs offisielle nettsted er Berghs navn fjernet fra kortet med utøvere som viser kamper før hovedoppgjøret mellom Calvin Kattar og Dan Ige.

BORTE: Kenneth Bergh figurer ikke lenger på kampkortet til UFC Fight Island natt til torsdag. Foto: Skjermdump (ufc.com)

Kenneth Bergh har også tidligere i karriern vært veldig nær en debut i UFC, men av ulike årsaker har ikke mulighetene blitt noe av.

31-åringen er ubeseiret på den offisielle statstikken sin som proffutøver. Der står han også med åtte seirer i karrieren så langt.

Til VG uttalte Bergh nylig at han måtte gjøre det største vektkuttet i karrieren for å bli klar til kampen mot González. Grensen nordmannen måtte komme seg under for å konkurrere i lett tungvekt ligger på 93,44 kilo.