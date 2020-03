Bekymret for at hans kreftsyke kone skal bli koronasmittet

- Immunforsvaret hennes er fortsatt svakt, forteller den tidligere Roma- og Inter-stjernen.

Mange hevet øyenbrynene da den belgiske stjernen Radja Nainggolan valgte å forlate Inter og gå på lån til sin tidligere klubb Cagliari i sommer.

Etter hvert kom det frem at bakgrunnen for valget var at kona, Claudia Lai, hadde blitt diagnostisert med kreft og at familien ville «hjem» til Sardinia for å starte behandlingen.

Nå forteller Nainggolan at kona ikke får behandlingen hun skulle hatt på grunn av koronavirusutbruddet, som har rammet Italia hardt.

- Immunforsvaret hennes er fortsatt svakt, så hun unngår sykehus fordi hun er redd for å bli smittet der. Behandlingen blir derfor flyttet litt tilbake. Det er ventelister, som avgjør når hun kan gå dit igjen, sier Nainggolan via sin Instagram-konto.

Den tidligere Roma-spilleren legger ikke skjul på at han er redd for at han skal få viruset, og føre det videre til sin kreftsyke kone.

- Når jeg er på butikken er det en sjanse for at jeg kan få viruset. Når jeg kommer hjem er jeg redd for at jeg kan smitte henne, så jeg er så forsiktig jeg kan.

- Vi har vært gjennom den tøffeste perioden nå, og ting går i riktig retning, sier Nainggolan.

Cagliari var i første halvdel av Serie A-sesongen et av de store overraskelseslagene og lå helt i toppen av tabellen. Nå har imidlertid ikke laget vunnet på de siste 12 kampene.

Sardinia-klubben lå på 12. plass på Serie A-tabellen da ligaen ble stoppet 10. mars.