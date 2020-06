Bekymret Raja krever rasismerapport fra idretten – innkaller til møte torsdag

Kulturminister Abid Raja (V) er overrasket over at norsk idrett ikke har arbeidet mer systematisk for å komme rasismen til livs. Nå vil han ha handling.

Det bekreftet statsråden da han møtte pressen mandag. Raja sier han har sett og blitt overrasket over utspill den siste tiden om at idretten ikke hatt tilstrekkelig fokus på rasisme og diskriminering. – Det er bekymringsfullt, og det er vi alle bekymret over, sa kulturministeren. Kommende torsdag møter han Norges idrettsforbund for å drøfte problematikken og veien videre, men allerede i forkant settes det krav til idretten. – Jeg har kalt inn idretten til møte på torsdag for at de skal orientere om sitt arbeid, i dette tilfellet blir det manglende arbeid, for å fremme verdier som kan bekjempe rasisme og verdier som kan være inkluderende på idrettsbanen, sa Raja – og la til: – Det første jeg gjør allerede nå, er at jeg ber idretten sette i gang et arbeid selv. Det handler om at de må lage en rapport om dette. Kulturministeren varslet også at han på torsdagens møte selv vil lansere flere tiltak. (©NTB)

