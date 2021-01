Belgisk storklubb med bud på Tokmac Nguen

«Tokkis» prestasjoner i Ferencvaros har blitt lagt merke til. Nå har Club Brügge lagt inn bud på 27-åringen.

Det får Nettavisen opplyst fra informert hold søndag

Tokmac Nguen viste seg virkelig fram for sin ungarske klubb i Champions League forrige sesong, og imponerte mot både Barcelona og Juventus.

Interessen for den tidligere Strømsgodset-spilleren skal ha vart over en god stund, og ifølge Nettavisen har den belgiske serielederen nå gjort et fremstøt for å sikre seg 27-åringen. Også en annen belgisk klubb skal være interessert i Drammen-gutten.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Tokmac angående klubbsituasjonen, men har ikke lykkes med å få en kommentar søndag.

Ifølge opplysningene skal Ferencvaros ha satt en høy pris på sin offensive stjerne og budet fra Club Brügge skal fremdeles være et stykke unna det ungarerne krever. Forhandlingene skal allikevel ikke være avsluttet og det skal «finnes en mulighet om at partene kan komme til enighet».

I utgangspunktet ønsker ikke ungarerne å selge Tokmac Nguen, som har kontrakt frem til 30. juni i 2022.

Det belgiske laget leder Jupiler League fire poeng foran Genk etter 20 serierunder. De skal ut i 16.-delsfinale i Europa League i februar hvor de møter Dynamo Kiev.

Flere klubber i Asia har også vist sterk interesse for Tokmac over lengre tid.

