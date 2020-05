Belgisk suksesstrener forlenger kontrakten

Roberto Martínez blir belgisk landslagssjef i fotball fram til etter VM-sluttspillet i 2022.

Onsdag ble det kjent at suksesstreneren med en fortid i Premier League har forlenget sin avtale med det belgiske forbundet med to og et halvt år.

Martinez hadde i utgangspunktet kontrakt til etter sommerens avlyste EM-sluttspill.

– Med utsettelsen av EM kunne vi umulig stanse samarbeidet vårt allerede nå, sier landslagssjefen i en uttalelse.

– De neste to og et halvt årene blir svært intense for landslaget vårt med EM, nasjonsligaen og VM-kvalifiseringen, tilføyer han.

Martinez ledet i 2018 Belgia til tredjeplass under VM-sluttspillet i Russland.

