Bellingham utsatt for rasisme etter Dortmund-overgang

Det engelske stortalentet Jude Bellingham ble utsatt for rasisme på Twitter etter at han mandag ble klar for den tyske storklubben Borussia Dortmund.

Bellingham retvitret i utgangspunktet en melding med tilskriften «motbydelig» onsdag kveld. Etter at brukeren som skrev meldingen ble slettet valgte Bellingham å dele en skjermdump av meldingen.

I meldingen Bellingham retvitret sto det blant annet at han var et overvurdert talent, at han var ubrukelig og at svarte mennesker kun tenkte på penger.

17-åringen signerte for Dortmund mandag og blir dermed lagkamerat med Erling Braut Haaland neste sesong.

– Jeg er veldig begeistret over å ha signert for en av Europas største klubber. Den retningen de har og måten de hjelper unge spillere i utviklingen gjorde det valget lett både for meg og for min familie, sa Bellingham til Dortmunds hjemmeside etter signeringen.

Bellingham kommer fra Birmingham der han har spilt 41 kamper i inneværende sesong. Den sentrale midtbanespilleren har notert seg for fire mål og tre assists.

– Han har et enormt potensial. Det vil vi, sammen med han, fortsette å utvikle de kommende årene, sier sportsdirektør i Dortmund Michael Zorc.

