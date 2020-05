Belmont Stakes blir første Triple Crown-løp

Belmont Stakes, som normalt er siste løp i amerikansk galoppsports Triple Crown, blir i år i stedet det første. Det skal avvikles 20. juni uten tilskuere.

Storløpet skulle egentlig avvikles 6. juni med 90.000 tilskuere, men New York-guvernør Andrew Cuomo ga først for noen dager siden klarsignal for gjenopptakelse av hestesport, og det er besluttet å flytte storløpet til 20. juni.

Det skal avvikles foran tomme tribuner, og distansen reduseres dessuten fra halvannen engelsk mil til en og en åttedels mil.

Normalt avvikles Triple Crown-løpene i løpet av seks uker på forsommeren, men Kentucky Derby er utsatt til 5. september og Preakness Stakes til 3. oktober. Dermed blir Belmont Stakes først ut.

Som i Norge og flere andre land er hesteveddeløp blant de første idrettsaktiviteter som gjenopptas etter viruspausen. På grunn av TV-overføringer og onlinespill kan inntektene opprettholdes også for stevner uten tilskuere.

