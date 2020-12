Bendiksen tok på seg ansvaret for Johaugs dopingsak. Nå åpner han opp

Den tidligere landslagslegen har tatt på seg skylden for å ha gitt Therese Johaug medisinen som førte til 18 måneders utestengelse. I et nytt intervju prøver han å forklare tabben.

Det er få nyheter i Idretts-Norge som i dette tiåret som har fått mer omtale eller som har sjokkert mer enn Johaug-saken.

13. oktober 2016 kom meldingen om at Therese Johaug, én av Norges største langrennsprofiler, hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol.

På en pressekonferanse på Ullevaal Stadion hevdet skistjernen sin uskyld og forklarte at hun, uvitende, hadde fått i seg stoffet via en krem som hun hadde fått for å behandle en sår leppe.

Daværende landslageslege Fredrik S. Bendiksen deltok på samme pressekonferanse og tok på seg skylden for at Johaug hadde brukt medikamentet. Han forklarte at det var han som hadde gitt Johaug medisinen.

Den norske skistjernen ble til slutt dømt til 18 måneders utestengelse i Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Bendiksen trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning allerede før det ble avlagt noen dom. Siden har det vært stille fra legen - det til tross for et voldsomt trykk fra media i tiden som fulgte.

- Ble for mye



Nå over fire år etter har Bendiksen stilt opp i et intervju med Tidsskriftet, medlemsbladet til Den norske legeforeningen.

Han har fortsatt sterke minner om dagen der hele Norge fikk vite at Johaug var tatt for doping og at han var én av grunnene til at det hadde gått galt.

- Det var helt forferdelig. Og surrealistisk. En følelse av at dette skjer ikke meg, men du skjønner jo at det gjør det, sier Bendiksen til Tidsskriftet.

Legen tar fortsatt på seg skylden for det som skjedde, men prøver å forklare hvordan det kunne gå så galt, at han endte opp å gi Johaug medikamentet Trofordermin mens de var på høydesamling i Nord-Italia.

Han forteller at høyt arbeidspress var en sentral faktor.

- Hvis arbeidspresset ditt er for stort over tid, og kravene hele tiden overstiger det du med rimelighet kan levere, så er min påstand at risikoen for feil øker. Det er den eneste årsakssammenhengen jeg kan se nå, fire år senere. Jeg hadde vært igjennom en helt ekstrem arbeidsperiode med veldig store krav, i tillegg til sykdom i familien som tok mye oppmerksomhet. Det ble rett og slett for mye, forklarer Bendiksen.

Legen forteller at noen av kontrollpunktene som normalt slår inn, ikke gjorde det den gangen.

Panikkanfall



Saken fikk enorm oppmerksomhet i Skandinavia.

Bendiksen erkjenner at han undervurderte det som ventet.

Allerede da han kom hjem til Hamar etter pressekonferansen på Ullevaal Stadion for fire år siden, fikk Bendiksen panikkangst og en kraftig fysisk reaksjon.

- Jeg var ikke forberedt på det som kom etterpå, sier han.

I tiden som fulgte opplevde han et enormt mediepress og synes det var vanskelig å gå ut av huset uten å se over skulderen hele tiden.

I dag går det imidlertid langt bedre med Bendiksen.

Samtidig forteller han i intervjuet at han heller ikke har noe vondt å si om sin tidligere arbeidsgiver. Han forklarer at han i jevne mellomrom er i kontakt med ledelsen i Skiforbundet om omtaler de som «svært omtenksomme».

Også for Therese Johaug går det langt bedre enn for fire år siden. Johaug gikk glipp av både VM og OL som følge av utestengelsen hun fikk, men har slått voldsomt tilbake i sporet etter at hun kom tilbake.

I 2019 tok Johaug tre individuelle VM-gull i Seefeld. Forrige sesong vant hun verdenscupen suverent og er på nytt storfavoritt før det kommende verdensmesterskapet i Oberstdorf senere i vinter.

