Bendtner: – Må jobbe knallhardt for å komme med i VM-troppen

Nicklas Bendtner er den mest meritterte landslagsspilleren i Danmarks tropp. Likevel innrømmer Rosenborg-spilleren at han må jobbe knallhardt for VM-billett.

Landslagssjef Åge Hareide har uttalt at han vil ta ut to mann til hver av de tre offensive plassene. I den aktuelle troppen må han se bort fra det skadde stortalentet Kasper Dolberg, men Hareide har likevel sju angripere med seg til samlingen i mars.

Landslagssjefen har også forklart at han vil ha offensive spillere med forskjellige spisskompetanser, siden Danmarks tre gruppemotstandere i VM har hver sin spillestil.

Eksperter har tatt til orde for at Bendtner, Martin Braithwaite og Viktor Fischer kjemper om to VM-billetter.

Merittert

Av spillerne som for øyeblikket er på landslagssamling i Danmark før landskampen mot Chile tirsdag har Bendtner flest landskamper. Spissen har 80 kamper med flagget på brystet etter å ha vært et sikkert navn på dommerkortet i ti år, men er ikke garantert plass før VM-uttaket.

– Jeg har av forskjellige årsaker vært ute av laget, og akkurat nå er det en gruppe på 13–14 mann som fungerer veldig bra, sa Bendtner.

– Det må man ha respekt for. Derfor må alle vi andre arbeide knallhardt for å komme med i VM-troppen, la han til.

Viktig å prestere på klubblaget

Åge Hareide har lagt opp til at flere skal få sjansen underveis i tirsdagens kamp mot Chile, men en god prestasjon i Aalborg er ikke nødvendigvis nok for å sikre plass i VM-troppen.

– Selvfølgelig noterer vi oss hvordan de gjorde det mot Panama (1-0-seier torsdag) og mot Chile, men prestasjonene på klubblaget i de kommende måneder er vel så viktig for meg, sa Hareide.

– Det er viktig at spillerne presterer stabilt og ikke pådrar seg småskader. Det holder ikke å være småskadd eller sliten når vi skal være samlet i minst én måned, fortsatte han.

14. mai skal Hareide navngi 30 spillere i en bruttotropp til VM. Senest 4. juni skal listen med spillere være kortet ned til 23 som setter seg på flyet til Russland.

