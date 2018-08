Bendtner: – Returoppgjøret kan bli hektisk

Stemningen i Rosenborg-garderoben etter seieren i playoffkampen mot Shkëndija var ifølge Nicklas Bendtner ikke den beste. Årsaken var makedonernes bortemål.

Roseborg åpnet forrykende mot Shkëndija i europaligakvalifiseringen torsdag. Trønderne ledet 2-0 før kvarteret var spilt og økte ledelsen med ytterligere ett mål til pause.

Men Rosenborg klarte ikke følge opp den gode førsteomgangen og slapp det makedonske laget inn i kampen i annen omgang.

– Annen omgang er det vanskelig å si noe positivt om. Ikke at det var forferdelig, for det var det ikke. Men vi burde ikke ha overlatt spillet til dem, spesielt ikke på hjemmebane og med 3-0-ledelse, sier RBK-spiss Nicklas Bendtner til klubbens hjemmeside.

Kvarteret før full tid fastsatte Shkëndija sluttresultatet til 3-1.

– At de scoret var ikke optimalt for oss, sier Bendtner.

Bortemålet ødela det som kunne ha blitt særdeles god stemning i garderoben etter kampen.

– Vi er litt skuffet over at de får med seg ett mål, sier Bendtner, som legger til at målet gjør at det som kunne ha blitt en komfortabel situasjon i returkampen, nå kan bli hektisk.

Men den tidligere Arsenal-spissen sier de ikke skal reise ned til returkampen for å forsvare ledelsen.

– Nei, vi skal spille som vi gjorde i første omgang, som vi har gjort de siste kampene, sier Bendtner.

(©NTB)

Mest sett siste uken