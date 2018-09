Bendtner-advokat: – Min klient nekter seg skyldig

Nicklas Bendtners advokat opplyser tirsdag at Rosenborg-spilleren ikke erkjenner straffskyld i voldssaken mot ham.

Det er advokat Anders Nemeth som representerer Bendtner.

– Min klient nekter seg skyldig. Mer kan jeg ikke si nå, sier han ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Bendtner selv beklaget å ha vært involvert i den mye omtalte voldsepisoden i sentrum av København natt til søndag.

Fotballspilleren er siktet for vold, etter at han ifølge politiet slo en taxisjåfør slik at sistnevnte ble påført brudd i kjeven.

Bendtners kjæreste Philine Roepstoff har vedgått at fotballstjernen slo sjåføren, men hevder det skjedde i selvforsvar.

