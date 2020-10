Bendtner avslører: - Den var kun én lagkamerat jeg ikke kom overens med i løpet av karrieren

Nicklas Bendtner (32) letter på sløret i nytt intervju.

Den tidligere Rosenborg-profilen Nicklas Bendtner står for tiden uten proffkontrakt etter at han forlot FC København for snart et år siden.

Spissen, som tidligere i høst debuterte for old boys-laget til danske Tårnby, har en lang og innholdsrik karriere bak seg, i klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

Fått med deg siste episode av Nettavisen: Silly Season?

Skjærte seg umiddelbart

I et nytt intervju med Talksport avslører 32-åringen at det til, tross for en utagerende livsstil og tvilsomme holdninger, kun er én medspiller han ikke har kommet overens med i løpet av karrieren.

- Den eneste det har skjært seg med er Emmanuel Adebayor. Vi likte aldri hverandre. Bortsett fra det, kom jeg overens med de fleste, sier Bendtner i intervjuet.

De to kontroversielle spissene røk i tottene på hverandre i Arsenals ligacupmøte med Tottenham i 2008, men ifølge Bendtner var forholdet på frysepunktet fra første møte.

- Vi satt ved siden av hverandre i garderoben. Han var 25, og jeg var 26. Fra første gang vi så hverandre var det dårlige vibber, og det forandret seg aldri, forteller Bendtner.

HEFTIG KRANGEL: Nicklas Bendtner og Emmanuel Adebayor viste tydelig hva de syntes om hverandre i ligacupmøtet mot Arsenal i 2008. Foto: Tom Hevezi (AP)

Heftig krangel

Begge kranglefantene ble bøtelagt av manager Arsene Wenger etter krangelen i 1-5-tapet for Tottenham i 2008.

- Vi hadde en liten krangel i garderoben, og så hadde vi den ganske stor en mot Tottenham, hvor det på en måte ble blåst ut av proporsjoner. Vi ble knust 5-1, vi var så dårlige, og skuffelsen over å svikte fansen og laget gikk over styr for oss.

Bendtner minnes at de begge ble kalt inn på Wengers kontor da de ble bøtelagt.

- Jeg ble forklart hvordan vi måtte lære å håndtere hverandre på et profesjonelt og personlig nivå. Det var faktisk en fin måte å lære hvordan man jobber med noen man virkelig misliker, forteller Bendtner.

Bendtner kom til Arsenal som 16-åring og forlot klubben permanent først ti år senere, i 2014. Dansken står totalt med 108 Premier League-kamper og 24 mål.