Bendtner avslører nye planer: – Har et godt fotballhode

FCK-trener Ståle Solbakken har troen på at Nicklas Bendtner kan lykkes som trener. – Hvis han har viljen og er dedikert kan det lett gå bra, sier Solbakken.

Den danske spissen er for tiden klubbløs. 32-åringen er usikker på framtiden som følge av koronapandemien, men legger ikke skjul på at trenerkarriere frister.

– En av de tingene jeg vil bli flink til er å være trener. Det å kunne ta utdannelsen og få det som skal til er noe jeg gjerne vil få til, sier Bendtner i sitt TV-program «Bendtner & Philline».

En som har tro på Bendtners trenerferdigheter, er Ståle Solbakken som trente 32-åringen i FC København fra september 2019 til januar i år.

– Hvis han har viljen og er dedikert, kan det lett gå bra. De andre tingene som har skjedd fra hans egne karriere trenger ikke være et tema, sier Solbakken til Ekstra Bladet.

Mislykket FCK-opphold

Bendtner meldte overgang fra Rosenborg til FCK, men oppholdet i hjembyen København ble ikke helt som forventet.

Dansken fikk seks innhopp og ingen mål i nettkjenninger. Totalt scoret han ett mål – i cupen mot Nordsjælland – på totalt ni kamper.

– Nicklas har et godt fotballhode. Det er det ingen tvil om. I tillegg har han erfaring fra klubber i forskjellige land. I forhold til det taktiske ser jeg ikke noe stå i veien for det, sier Solbakken.

Fortid i Arsenal

32-åringen spilte for Rosenborg i to og et halvt år. Han noterte seg for totalt 28 nettkjenninger på 63 kamper for trønderne.

I tillegg til spill i FCK og Rosenborg har Bendtner også spilt for klubber som Arsenal, Juventus, Sunderland og Wolfsburg.

For det danske landslaget har Bendtner scoret 30 mål på 81 kamper.

