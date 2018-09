Bendtner beklaget, men svarte ikke på spørsmål

Nicklas Bendtner uttalte seg tirsdag for første gang om helgens voldsepisode, men nøyde seg med å lese opp en generell beklagelse. Han svarte ikke på spørsmål.

Rosenborg-profilen sa at han ikke kan snakke ytterligere om hendelsen i København fordi den er under behandling i det danske rettsapparatet. Han henviste alle spørsmål til sin advokat Anders Nemeth, som ikke var til stede i Brakka på Lerkendal.

Det var derimot RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug, som gjorde det klart at klubben ikke har besluttet noen reaksjon mot Bendtner og at han er aktuell for spill så snart han er skadefri.

Det var hun som besvarte alle spørsmål, stort sett ved å gjenta de samme setningene.

– Det er ikke Rosenborg som straffer, det er det danske rettssystemet som har saken. Vi er i en dialog og håper å bidra til at dette ikke skjer igjen, sa hun blant annet.

– Det er viktig for oss å ta vare på Nicklas som person og som spiller i RBK.

Hun svarte unnvikende på spørsmål om hva klubben vil gjøre dersom Bendtner skulle bli dømt for vold.

– Det har vi ikke vurdert per i dag, sa hun.

Tilbakesteg

Seansen ble innledet av Bendtner, som leste sin redegjørelse.

– Som dere har kunnet lese i mediene har jeg vært involvert i en ytterst ubehagelig og sterkt ubehagelig episode natt til søndag. Ikke i min villeste fantasi trodde jeg at det ville utvikle seg som det gjorde, og jeg er ekstremt lei for at utfallet ble som det ble, sa Bendtner.

– Jeg vil beklage overfor Rosenborgs fans. Jeg beklager at jeg ikke unngikk å havne i situasjonen, selv om jeg søkte vekk fra den. Det er en glede å spille for Rosenborgs suverene og trofaste publikum, og jeg tar ikke lett på det tilbakesteg denne triste hendelsen innebærer. Jeg beklager også overfor klubben og overfor mine kjære lagkamerater. RBK har vært mer enn en god klubb for meg, jeg har følt det som et nytt hjem og en ny familie da jeg trengte luftendring og en ny start, fortsatte han.

– De jeg har delt garderobe med i halvannet år vet heldigvis godt at jeg ikke er og aldri har vært en voldsmann, men at jeg beskytter dem jeg er glad i, både på og utenfor banen, sa han og kom aldri nærmere å kommentere detaljene i hendelsen med en taxisjåfør i København.

– Det venter viktige kamper for Rosenborg, og jeg ønsker til å bidra til at vi når våre mål. Jeg vil bidra med alt jeg har, og jeg vil naturligvis ta forholdsregler så jeg ikke havner i en lignende situasjon igjen.

Taus

Resten av den nesten halvtimelange pressekonferansen sto Bendtner taus ved siden av Dyrhaug mens hun besvarte, eller snarere avledet både spørsmålene rettet mot ham og mot henne.

– Vi ble orientert om saken søndag og har jobbet med den siden. Det har vært flere samtaler med Nicklas, med spillerutvalg og hovedtrener, og jeg har også orientert våre sponsorer. Selvfølgelig er det ingen heldig sak, men det har vært viktig for oss å skaffe oss fakta i saken. Vi har hatt en grundig gjennomgang med Nicklas, sa Dyrhaug.

Hun ville ikke svare på detaljer om hendelsesforløpet slik Bendtner har forklart det, og ville heller ikke bekrefte at hun vet om det foreligger siktelse mot Bendtner. Hun viste gang på gang til det danske rettssystemet og til Bendtners advokat.

– Vi har vært i kontakt med taxiselskapet, for vi behandler alle partner med respekt, og vil eventuelt sende en hilsen til taxisjåføren, sa Dyrhaug og svarte på direkte spørsmål at hun verken har snakket med politiet i København eller sett overvåkingsvideoen fra hendelsen.

– Nicklas har oppført seg eksemplarisk den tiden han har vært i Rosenborg, helt til denne episoden, og det må vi forholde oss til. Det er viktig for oss å ta vare på ham som person og som spiller i RBK. Han er en fantastisk person og ressurs for klubben.

