Bendtner dømt til 50 dagers fengsel, anket på stedet

Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner er dømt til 50 dagers fengsel som følge av voldsepisoden i København i september. Han anket dommen på stedet.

Københavns Byret avsa dom i saken mot Rosenborg-spilleren fredag ettermiddag, melder BT.

Fotballstjernen dømmes også til å betale drosjesjåføren 11.300 kroner og må også betale sakens omkostninger.

Taxisjåføren frifinnes for forsøk på vold.

– Vi er uenige i forskjellige ting, særlig rundt sparket. Dette er ikke snakk om et tilfeldig overfall på en tilfeldig person, og vi er fornøyde med at det har kommet fram, sier RBK-spillrens advokat Anders Nemeth til BT.

– Jeg er glad. Vi har fått bevist at min klient ikke kastet brusboksen for å treffe Bendtner og hans kjæreste, sier drosjesjåførens advokat Mette Grith Stage.

Ba om tre måneder

Bendtner sto tiltalt for å ha påført drosjesjåføren dobbelt kjevebrudd etter en taxitur i sentrum av København i september. Taxisjåføren var på sin side tiltalt for forsøk på vold som følge av at han skal ha kastet en gjenstand mot fotballspilleren og hans kjæreste Philine Roepstorff.

I sin prosedyre la aktor Marie-Luise Kruse ned påstand om tre måneders fengsel for Bendtner. Hun mente også at RBK-profilen skulle idømmes bøter på til sammen 2000 kroner, blant annet for å ha forlatt taxien uten å betale for seg.

Retten la seg altså på en noe lavere fengselsstraff.

For drosjesjåføren mente aktor at fengsel i minst 20 dager samt en bot på 3000 kroner er rett straffenivå. Her endte retten på frifinnelse.

Omstridt spark

Bendtners advokat Anders Nemeth hevdet fotballstjernen handlet i selvforsvar da han slo og ba derfor om full frifinnelse. Aktor mente på sin side at Bendtner ikke kunne påberope seg nødverge, ei heller dersom også taxisjåføren ble dømt for vold.

Et stridstema i retten ble også påstanden i tiltalen om at Bendtner skal ha sparket den liggende sjåføren etter først å ha rettet slaget mot ham. Flere overvåkingsvideoer ble spilt av, men kastet ifølge BT ikke nærmere lys over hvorvidt sparket fant sted.

Aktor hevdet i sin prosedyre at Bendtner sparket, hvilket RBK-spillerens advokat gikk kraftig i rette med.

– Å påstå at man tydelig kan se sparket, det er krenkende. Det kan man ganske enkelt ikke, sa Nemeth ifølge BT og hevdet videre at sjåførens skader heller ikke underbygger et spark.

Bendtner avviste også at han skal ha sparket, men retten legger i sin dom til grunn at sparket fant sted, selv om den ikke finner det bevist at taxisjåføren ble truffet i ansiktet.

Følte seg truet

I sin forklaring tidligere på dagen underbygget RBK-spilleren sin påstand om at han handlet i nødverge.

– Jeg følte meg truet, men jeg trodde ikke at det ville eskalere slik, sa han ifølge BT om konfrontasjonen med taxisjåføren.

30-åringen beskrev videre situasjonen som «ubehagelig» og stemningen i taxien som «ond», før han vedgikk å ha slått drosjesjåføren i kjølvannet av at sistnevnte skal ha kastet en brusboks mot ham selv og kjæresten.

– Da vi konfronterer hverandre, så løfter vi armene på samme tid, og jeg slår ham først, sa Bendtner og bekreftet siden at han slo med knyttet hånd.

Grov munnbruk

Av overvåkingsvideoene som ble vist i retten fredag gikk det fram at Bendtner og Roepstorff havnet i konflikt med drosjesjåføren. Årsaken skal blant annet ha vært at paret mente sjåføren kjørte en annen vei enn de selv ønsket.

Etter at paret gikk ut av taxien, viser videoen at sjåføren roper «ditt lille fuckings ludder» etter Roepstorff. I sin forklaring hevdet sjåføren at Bendtner i retur skal ha kommet med flere rasistiske karakteristikker av ham.

