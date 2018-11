Bendtner godtar fengselsstraff etter vold mot taxisjåfør

Nicklas Bendtner har bestemt seg for å droppe anken av sin voldsdom. Dermed må han sone i fengsel i 50 dager.

Også påtalemyndigheten har bestemt seg for å frafalle sin anke i saken. Bendtner ble i Københavns Byret dømt til ubetinget fengsel i 50 dager for vold mot en taxisjåfør.

- Fotballspilleren frafaller sin anke. Statsadvokaten i København finner ikke tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde sin kontraanke. Byrettes dom er dermed endelig, skriver den danske statsadvokaten på Twitter.

Selve voldsepisoden skjedde etter en bytur i den danske hovedstaden i september. Bendtner både sparket og slo taxisjåføren, som han mente hadde oppført seg truende.

Bendtner anket på stedet etter å ha fått opplest dommen. Han var blant annet uenig i omstendighetene rundt sparket mot taxisjåføren.

– Vi er uenige i forskjellige ting, særlig rundt sparket. Dette er ikke snakk om et tilfeldig overfall på en tilfeldig person, og vi er fornøyde med at det har kommet fram, sa RBK-spillerens advokat, Anders Nemeth. Påtalemyndigheten ba om tre måneders fengsel for Bendtner.

Rosenborg har beskrevet saken som «alvorlig» og «uheldig», men har likevel bestemt seg for å beholde Bendtner i spillerstallen.

Taxisjåføren ble frikjent i rettssaken 2. november. Bendtner ble foruten fengselsstraff dømt til å betale 11.300 kroner i erstatning til drosjesjåføren, samt saksomkostningene.

(©NTB)

Mest sett siste uken