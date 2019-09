Bendtner hyllet i hjemmedebuten, men 0-0 i toppkampen

Nicklas Bendtner fikk sin hjemmedebut for FC København mot Midtjylland. Han ble hyllet av publikum, men greide ikke å avgjøre toppkampen som endte 0-0.

Dermed topper ubeseirede Midtjylland fortsatt tabellen i superligaen fire poeng foran Ståle Solbakkens lag.

Hjemmelaget hadde flere gode sjanser til å avgjøre, men gjestene hadde de største. Evander sendte et frispark i tverrliggeren før pause, mens den store midtspissen Sory Kaba nikket i innsiden av stolpen i 2. omgang.

Solbakken byttet inn Bendtner 20 minutter før full tid, til enorm jubel fra de fleste av de 24.464 tilskuerne i Parken. Den tidligere Rosenborg-spissen greide ikke å krone debuten med scoring, selv om gjestenes Awer Mabil ble utvist og det ble lagt til sju minutter.

– Det var en vill mottakelse, og det var veldig fett. Det er dette jeg har drømt om siden jeg underskrev kontrakten. Helt ubeskrivelig, sa Bendtner etterpå.

Kjærlighet

– Min kjærlighet til FCK går mange år tilbake. Jeg startet her som 10-åring og spilte her til jeg var 16. Og så har jeg stått på nedre C (FCKs fantribune), og jeg har alltid sagt at jeg vil avslutte karrieren her. Tilhengerne vet hvor mye jeg ønsket dette.

Hver ballberøring fra Bendtner ble møtt med jubelbrøl.

– Selvfølgelig er jeg litt ergerlig over at det ikke ble seier, for det ville utløst en kjempefest, og da hadde vi lukket luken til Midtjylland. Men om vi skal være ærlige var nok uavgjort rettferdig, sa han.

– Likevel synes jeg fortsatt at FCK er det beste laget i Norden. Det tror jeg ikke noen er i tvil om.

Sten Grytebust måtte igjen nøye seg med plass på benken for FCK.

To norske mål

Flere nordmenn var i aksjon i andre kamper, og to av dem scoret. Mathias Rasmussen scoret det første målet da Nordsjælland vant 2-1 over AaB. Ulrik Yttergård Jenssen spilte også for vinnerlaget, Iver Fossum for gjestene.

Pål Kirkevold scoret Hobros mål i 1-1-kampen mot Sønderjyske. Julian Kristoffersen spilte også for laget.

Sigurd Rosted og hans Brøndby tapte 1-3 i Esbjerg.

