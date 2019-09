Bendtner klar for FC København

Dansken klar for ny klubb.

Niklas Bendtner er klar for FC København.

Dansken bekreftes klar for den danske klubben sent mandag kveld. Det melder begge klubbene på Twitter.

På sin Instagram-profil har Bendtner kommet med en uttalelse:

- Da jeg var 16 år og flyttet hjemmefra, var det mye jeg ikke visste noe om. Men jeg visste i hvert fall at jeg gjerne ville vende tilbake til København og FCK en vakker dag.

- 15 år senere kan jeg ærlig si at det føles enda større enn jeg hadde drømt om. Jeg vet at dette er en helt spesiell mulighet og jeg vil gjøre alt i min makt for å gripe den de neste fire månedene.

- Det var ikke min intensjon å sitte stille denne sommeren, men pausen har i det minste gjort meg klokere på hvor jeg står i min karriere. Jeg er overhodet ikke lei av fotball. Jeg er sulten og motivert som aldri før.

FC København melder at Bendtner har skrevet en kontrakt som gjelder ut 2019.

Dansken trener med sin nye klubb i den danske hovedstaden onsdag, det skriver RBK på sine hjemmesider.

Ståle Solbakken uttalte så sent som 21.august at Bendtner ikke var aktuell for klubben.

– Vi kjenner situasjonen hans. Når man ser på hans kampform, er det en spiller som uansett ikke ville kunne hjelpe oss i noen måneder, sa nordmannen til Ekstra Bladet.

Hverken RBK eller FCK har vært tilgjengelige for kommentarer sent mandag kveld. København-klubben melder på sine hjemmesider at de vil holde en pressekonferanse med Bendtner og Solbakken onsdag.

Bendtner signerte for Rosenborg tilbake i 2017 og fikk 86 kamper for trønderne. Han scoret 35 mål for klubben.

Bendtner har en lang rekke klubber på CV`n. Arsenal, Birmingham City, Sunderland AFC, Juventus FC, Wolfsburg og Nottingham Forest er klubbene dansken har vært innom i karrieren.