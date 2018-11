Bendtner klar for skjebnedag i retten

Nicklas Bendtners framtidige fotballiv står på spill når rettssaken mot den voldstiltalte Rosenborg-spilleren starter i København fredag.

Saken er berammet til å starte i byretten kl. 09.30.

Dit kommer Bendtner etter et hektisk tidsskjema, siden 30-åringen spilte semifinalekamp i cupen mot Start på Lerkendal torsdag kveld. Der scoret han 1-1-målet da Rosenborg til slutt vant 2-1 og sikret seg plass i cupfinalen 2. desember.

Om Bendtner spiller den er for tidlig å si. Utfallet av rettssaken kan være avgjørende for hvordan Bendtners framtidige liv på fotballbanen blir seende ut.

Danmarks landslagssjef Åge Hareide har sagt at det er uaktuelt å ta ut spillere på laget som er dømt for vold.

Rosenborg har ennå ikke sagt noe om hvordan vil de reagere om Bendtner skulle ende opp med å bli dømt. Spissen kom til klubben fra Nottingham Forest i mars 2017 og har kontrakt i ytterligere én sesong.

Slag og spark

Bendtner er tiltalt etter den milde voldsparagrafen i den danske straffeloven etter episoden med en taxisjåfør på nattestid i sentrum av København tidlig i september. RBK-spilleren gikk skadd på det tidspunktet og var i hjemlandet i opptreningsperioden.

Etter en bytur sammen med samboeren Philine Roepstorff satte de seg inn i en taxi som endte med at sjåføren ble påført dobbelt kjevebrudd. Etter tiltalen skal Bendtner ha slått taxisjåføren med knyttet neve og deretter ha fulgt opp med å sparke den liggende sjåføren i hodet.

Bendtner er også tiltalt for ikke å ha brukt sikkerhetsbelte, samt for å ha forlatt taxien uten å ha betalt de 52 kronene turen kostet.

Strafferamme

Taxisjåføren krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og er også selv tiltalt for forsøk på vold. Han skal blant annet ha kastet en flaske mot Bendtner og kjæresten.

Strafferammen for såkalt «simpel vold» som Bendtner er tiltalt for ligger på opp til tre år i fengsel, men rettspraksis ligger langt unna det nivået. De fleste dommer ender med mellom 20 og 40 dagers betinget fengsel og et krav om samfunnsstraff.

Både Bendtner og taxisjåføren har erkjent seg uskyldig etter tiltalen.

(©NTB)

Mest sett siste uken