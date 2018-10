Bendtner-tiltalen utvidet med to nye forhold

Påtalemyndigheten har utvidet tiltalen mot Rosenborgs Nicklas Bendtner (30) med to nye forhold etter taxituren i København i begynnelsen av september.

Bendtner var fra før tiltalt for å ha slått en taxisjåfør i ansiktet med knyttet neve og for å ha sparket den liggende sjåføren i hodet.

Han er tiltalt etter det dansk straffelov betegner som en mild voldsparagraf.

I tillegg skriver BT.dk tirsdag at Bendtner er tiltalt for ikke å ha brukt sikkerhetsbeltet på drosjeturen. Han er også tiltalt fordi han forlot taxien uten å betale for turen. Den kostet 52 kroner.

Episoden som førte til tiltalen skjedde etter en taxitur som Bendtner tok sammen med sin kjæreste Philine Roepstorff. Den endte med at sjåføren ble påført dobbelt kjevebrudd.

Taxisjåføren krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, men er også selv tiltalt for forsøk på vold. Han skal blant annet ha kastet en flaske mot Bendtner og kjæresten.

RBK-spilleren har hele tiden hevdet at han er uskyldig etter tiltalen.

Rettssaken mot RBK-spissen er berammet til fredag 2. november, og det er satt av tre timer til saken.

