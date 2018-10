Rosenborgs spissrebell Nicklas Bendtner er tiltalt for å ha både slått og sparket taxisjåføren i København, melder Adresseavisen.

Taxisjåføren er også tiltalt i saken for forsøk på vold mot Bendtner og hans kjæreste. Det går fram av tiltalen som dansk politi har gitt avisen innsyn i.

I tiltalen kommer det fram at Bendtner er tiltalt for å ha slått taxisjåføren med knyttet neve i ansiktet. Taxisjåføren skal ha falt i bakken, og Bendtner skal deretter ha sparket ham i ansiktet slik at han pådro seg kjevebrudd, hevdes det i tiltalen.

Nicklas Bendtner har hele tiden nektet straffskyld etter episoden som skjedde i København natt til 9. september. Heller ikke taxisjåføren erkjenner straffskyld.

Verken Bendtner eller Rosenborg ønsker å kommentere saken, får Adressa opplyst fra daglig leder Tove Moe Dyrhaug i RBK.

Rettssaken der partene må møte er berammet til 2. november i København byrett, og det er satt av tre timer til saken.

(©NTB)

